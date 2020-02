Hallitus on päättänyt perustaa satojen miljoonien eurojen ilmastorahaston ja laskea teollisuuden sähköveroa

Hallitus on päättänyt perustaa ilmastorahaston. Linjaukset valmistellaan kevään kehysriiheen mennessä. Rahasto perustetaan Valtion kehitysyhtiön Vaken yhteyteen. Vaken pääoman suuruus on yli kaksi miljardia euroa, ja tarkoituksena on käyttää tuottoja, joita tällä pääomalla on.

– Meidän arviomme on se, että tässä puhutaan sadoista miljoonista euroista tällä vaalikaudella, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) hallituksen ilmastokokouksen tiedotustilaisuudessa.

Tätä rahaa käytetään Marinin mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseen, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden tukemiseen.

Rahaston nosti esiin marraskuussa keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Hallitus päätti myös alentaa teollisuuden sähköveroa EU:n minimiin asteittain 2021 alkaen.

– Ratkaisu tukee teollisuuden sähköistymistä ja luo ennustettavuutta yrityksille, Kulmuni sanoi.

Hallitus ja hallituspuolueiden kansanedustajat kokoontuivat maanantaina ilmastokokoukseen, jossa päätettiin tiekartasta eli toimista ja aikataulusta, jolla hiilineutraalisuus saavutetaan. Hallitus kiristi päästövähennystavoitteet eri sektoreille eli nosti tasoa, mihin pitäisi päästä vaalikauden aikana.

– Tänään julkistettu tiekartta ei ole mikään ratkaisu tämän ison haasteen edessä. Sen sijaan me olemme nyt päässeet varovaiseen alkuun siinä työssä, sanoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Ympäristöjärjestöt pettyivät siihen, että toimet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuista luopumiseksi lykkääntyivät.

– Hallituksen ilmastopolitiikka ei ole uskottavaa niin kauan kuin turpeen käyttöä ei lopeteta, sanoi esimerkiksi ympäristöjärjestö WWF:n ilmastoasiantuntija Mia Rahunen.

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) piti hallituksen ilmastopoliittisia linjauksia toivottuina.

Hiilinielua koetetaan vahvistaa

Suomen ilmastopaneeli arvioi lokakuussa, että Suomen on mahdollista saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä, mutta se tarkoittaa ilmastotoimien kiristämistä ja nopeuttamista. Ilmastopaneelin mukaan ilmastotavoitteen saavuttamiseksi päästöjä on vähennettävä noin 35 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mutta tarvittavista päästövähennyksistä on sovittu vasta noin 16 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä.

Hallitus sanoi maanantaina tavoittelevansa ilmastotyöllään vielä noin 17–25 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennystä.

– Lisäksi tavoittelemme hiilinielun vahvistumista kolmella miljoonalla tonnilla, Marin sanoi.

Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan. Esimerkiksi metsät ja maaperä sitovat hiiltä.

Turpeen käytöstä ei päätöstä

Turpeen käytöstä tai sen verotuksesta ei vielä tehty päätöksiä, vaan hallitus perusti turvetyöryhmän, joka aloittaa työnsä maaliskuussa. Ryhmä selvittää, miten turpeen käyttö suuntautuu polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun energiakäyttö vähintään puolittuu 2030 mennessä.

Kulmunin mukaan hallituksella on syksyltä turveverokohteluun liittyvä kirjaus, joka tulee tämän vuoden aikana käsittelyyn.

Korjattu aiempaa uutista klo 17.54: Rahastosta valmistellaan linjaukset kehysriiheen mennessä. Aiemmin jutussa kerrottiin virheellisesti, että rahasto perustettaisiin kehysriiheen mennessä.