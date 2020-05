Hallitus päättää pienpanimoiden etämyynnin kohtalosta vielä toukokuussa

Hallituksen on määrä päättää vielä tässä kuussa pienpanimoiden etämyynnin kohtalosta. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi asiasta keskiviikkona Twitterissä sen jälkeen, kun hallituspuolueiden puheenjohtajat, eli viisikko, olivat keskustelleet mahdollisuuksista sallia pienpanimoiden oluiden etämyynti.

Taustalla oli STT:n tietojen mukaan viisikon poliittisten avustajien yhteinen ja yksimielinen suositus, jonka mukaan pienpanimoiden itse valmistamien, enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältävien juomien etämyynti tulisi sallia väliaikaisesti.

Enintään 5,5-prosenttisia juomia myydään jo nyt ruokakaupoissa, joten etämyynnistä ei pitäisi tulla vaikeuksia Alkon monopolille, joka hallitusohjelmassakin halutaan turvata.

Eduskuntaryhmien on määrä keskustella yksityiskohdista ensi viikolla. Alkoholilain muuttaminen ei tiettävästi kuitenkaan ole helppoa edes väliaikaisesti, vaikka poliittista tahtoakin olisi.

Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman viestitti STT:lle pitävänsä tärkeänä, että hallitus käy huolellisesti läpi eri keinot, joilla alan ahdinkoa voidaan helpottaa. Hän ei ottanut kantaa etämyynnin sallimisen puolesta tai vastaan.

Vasemmistoliiton Jari Myllykosken tekemän lakialoitteen asiasta on allekirjoittanut enemmistö eli 110 kansanedustajaa, ja joukossa on edustajia kaikista hallituspuolueista sekä kokoomuksesta ja perussuomalaisista. Lakialoitteessa sallittaisiin pienpanimoiden itse valmistamien juomien etämyynti vuoden loppuun asti.

"Pienpanimot tuoneet elinvoimaa etenkin maaseudulle"

Hallituspuolueista vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta ovat kannattaneet selkeimmin pienpanimoiden etämyynnin sallimista. Myös RKP:n eduskuntaryhmästä viestitettiin ryhmän kannattavan tilapäistä järjestelyä.

Ryhmän mukaan kysymys on oikeudellisesti monimutkainen, mutta ala on kärsinyt suuresti epidemiatilanteesta, minkä vuoksi on kohtuullista pohtia eri tilapäisjärjestelyjä alan tukemiseksi. Alkon monopoliasemaa ei pidä vaarantaa, RKP:n eduskuntaryhmä huomauttaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki viestitti STT:lle ryhmän edistäneen pienpanimoiden asiaa jo pitkään ja odottavan nyt nopeaa ratkaisua.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo kannattavansa korkeintaan 5,5 prosenttia alkoholia sisältävän oluen etämyyntiä pienpanimoille.

– Kyse on suomalaisen elintarvikealan vahvistamisesta. Pienpanimot ovat tuoneet uusia työpaikkoja ja elinvoimaa etenkin maaseudulle. Koko pienpanimojen ala uhkaa kaatua koronaan rajoitusten vuoksi, sillä niillä ei ole nyt juuri jakelukanavia, Kurvinen viestitti STT:lle.

Kurvisen mielestä kyse on myös suomalaisten yritysten tasa-arvosta ulkomaisiin verrattuna.

– Nyt voi tilata postitse olutta ulkomailta, muttei Suomesta. Samoin jotkut panimot ovat siirtyneet esimerkiksi Viroon, jotta voivat myydä postitse olutta etänä.

Hän ei usko pienpanimojen etämyynnin aiheuttavan lisää alkoholihaittoja muun muassa siksi, että etämyynnillä myytävä olut on niin paljon kalliimpaa kuin lähikaupan olut.

Viinin ulosmyynti ravintoloista ei tiettävästi ollut esillä

Kurvinen on jo aiemmin kertonut kannattavansa henkilökohtaisesti myös ravintoloiden oikeutta myydä viiniä ulos ruuan kanssa, mutta tämä kysymys jakaa hänen mukaansa keskustan eduskuntaryhmää.

– Haluamme turvata Alkon monopolin ja tämä pitää asiassa huomioida. Henkilökohtaisesti kannatan ravintoloiden koronarajoitusten ajaksi kokeilua, että ravintola voisi myydä ulos viiniä. Valtiolle "ilmaisia" ravintoloiden tukitoimia kannattaa miettiä, ja tässä olisi sellainen.

STT:n tietojen mukaan viinin ulosmyynti ei ole ollut esillä viisikon keskustelussa.

Vihreät kannattaa sekä väliaikaista pienpanimoiden etämyyntiä että ravintoloiden väliaikaista mahdollisuutta myydä ruuan kanssa viiniä ulos, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari. Hänen mukaansa vihreät haluaa pienpanimoiden selviävän tämän kriisin yli.

– Lainsäädäntö suomalaisia käsityöläispanimoita kohtaan on hankala. Verkosta ei voi tilata kotiin juomia kotimaisista pienpanimoista, mutta ulkomaisista panimoista tilauksia voi tehdä. Monet panimot ovat joutuneet jo lomauttamaan henkilökuntaansa

Vihreät uskoo Karin mukaan myös, että ulosmyyntioikeuden maltillinen laajentaminen viiniin voisi auttaa osaa ravintoloista selviämään kriisin yli.

– Samalla on tärkeä pitää mielessä myös alkoholinkäyttöön liittyvät haitat.

Myös RKP:n eduskuntaryhmä kannattaa viinin ulosmyyntiä. Sen mukaan koronakriisi on iskenyt poikkeuksellinen kovaa ravintola-alaan, ja viinin ulosmyynnin mahdollistaminen tilapäisesti voisi olla kustannustehokas kokeilu ravintola-alan auttamiseksi.