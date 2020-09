Hallitus päätti viidennestä lisätalousarviosta – 60 miljoonaa väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen

Hallitus päätti tänään jo vuoden viidennestä lisätalousarviosta.

Hallitus ehdottaa 60:tä miljoonaa euroa väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen. Korvauksella on tarkoitus tukea heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, joiden elämään korona on tuonut ylimääräisiä kustannuksia. Tuen piiriin kuuluisivat ihmiset, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä.

Matkanjärjestäjien konkurssitapauksiin liittyviin korvauksiin ehdotetaan uutta kahden miljoonan euron arviomäärärahaa.