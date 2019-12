Hallitus pyrkii kotiuttamaan suomalaislapset al-Holin leiriltä niin pian kuin mahdollista – Pääministeri Marin: "En pysty vastaamaan, kuka tuodaan ja milloin"

Hallitus pyrkii kotiuttamaan al-Holin leirin suomalaislapset niin pian kuin mahdollista. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) eduskunnassa maanantaina illansuussa. Al-Holista tehtiin aiemmin iltapäivällä hallituksen poliittinen päätös.

Lasten kotiutuspäätökset perustuvat tapauskohtaiseen ja yksityiskohtaiseen harkintaan, joissa otetaan huomioon lapsen etu kaikissa tilanteissa.

Marinin mukaan velvoitetta auttaa alueelle menneitä aikuisia ei ole.

Tilaisuudessa kysyttiin, onko hallitus valmis erottamaan lapset ja äidit toisistaan ja tuodaanko Suomeen myös äitejä, jos ilman heitä lapsia ei pysty kotiuttamaan.

– Hallituksen tahtotila on se, että lapset pyritään kotiuttamaan leiriltä niin pian kuin mahdollista. Yksilöllinen harkinta, tapauskohtainen harkinta on kuitenkin viranomaisten käsissä. Hallitus ei tee yksilöiden kohdalla harkintaa, että millä tavalla lapsen etu on mahdollista toteuttaa. Tämä on viranomaisten tehtävä, Marin sanoi.

Hallitus vastaa välikysymykseen tiistaina

Pääministeri pitäisi erittäin ongelmallisena sitä, että hallitus lukisi ihmisten asiakirjoja ja tekisi poliittisia päätöksiä yksilöistä.

– Näin ei voida menetellä, ja tämä asia on myös huolellisesti käyty oikeuskanslerin kanssa läpi ja sen takia tämä toimintalinja on nyt valittu, Marin kertoi.

Hän sanoi, ettei pysty vastaamaan kysymykseen siitä, voivatko suomalaiset viranomaiset tuoda al-Holin leiriltä myös aikuisia, jos se katsotaan lapsen edun mukaiseksi.

– Tämä on viranomaisten harkintavallassa oleva asia. Minä en pysty vastaamaan siihen, kuka tuodaan ja milloin tuodaan. Tämä on viranomaisen harkinnan pohjalta tehtävä päätös.

Marinin mukaan hallituksen poliittinen päätös antaa selkänojan ulkoministeriön aiemmalle toimintalinjaukselle ja ulkoministeriön nimittämälle erityisedustajalle toimia.

Kaikki oppositiopuolueet ovat jättäneet hallitukselle yhteisen välikysymyksen Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta asiassa. Välikysymyksestä on tarkoitus keskustella eduskunnassa tiistaina.

"Presidentin kanssa ei ole erilaista näkemystä"

Hallituksen kymmenkohtaisessa linjauksessa todetaan, että hallitus tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön. Marinin mukaan hallitus ei maanantaina mennyt keskusteluissa lainsäädännön osalta yksityiskohtiin.

– Olemme tunnistaneet tarpeen arvioida laajasti turvallisuusnäkökohtia liittyen meidän lainsäädäntöömme ja ylipäätään siihen, millä tavalla lainsäädäntöä Suomessa tällä hetkellä sovelletaan. Olemme sopineet siitä, että laajasti arvioidaan lainsäädäntötarpeita erityisesti terroristiseen toimintaan liittyen, Marin sanoi.

Marin sanoi, että hän on käynyt presidentin kanssa pääministerikautensa aikana tiiviisti keskusteluja al-Hol-kysymyksestä. Marinin mukaan presidentti Sauli Niinistön sunnuntainen ulostulo ei vaikuttanut hallituksen linjaukseen.

– Olen aiemmin jo kertonut tasavallan presidentille ne näkökulmat, joista hallitus tulee oman linjauksensa muodostamaan, ja on hyvä todeta se, että meillä ei ole erilaista näkemystä tasavallan presidentin kanssa.

Keskustelu jatkunut keväästä asti

Keskustelu leirillä olevista suomalaisista on vellonut keväästä asti. Mediatietojen mukaan leirillä on 40 suomalaista. Heistä noin on 30 alaikäisiä lapsia, pääosin alle kouluikäisiä.

Paineet poliittisen päätöksen tekemiseen leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta ovat kasvaneet joulukuussa. Oppositio on syyttänyt hallitusta vastuun pakoilusta ja piilottelusta virkamiesten selän takana. Viime viikolla presidentti Sauli Niinistö kehotti hallitusta pohtimaan "selkeän poliittisen päätöksen" tekemistä. Sunnuntaina Niinistö kirjoitti, että Suomen tulee auttaa leirillä olevia lapsia.

– Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin, Niinistö kirjoitti presidentin verkkosivuilla.

Euroopan maat ovat aiemmin hakeneet leiriltä orpolapsia, mukaan lukien Ruotsi ja Norja.

Asiassa on kuohuttanut myös ulkoministeri Haaviston toiminta. Hän nimesi jo aiemmin erityisedustajan hoitamaan asiaa ja siirsi samalla konsulipäällikkö Pasi Tuomisen pois tehtävästä. Tämä on aiheuttanut kuohuntaa.

Tuomisen mukaan kotiuttamispäätös oli vaatinut poliittista päätöstä, joka siis nyt tehtiin.

Hallituspuolueet erimielisiä

Hallituspuolueet ovat aiemmin olleet eri linjoilla, voidaanko leiriltä tuoda Suomeen lasten lisäksi tarvittaessa myös äitejä. Muun muassa vihreät ja vasemmistoliitto korostivat tapauskohtaista harkintaa.

Keskusta on ollut sitä mieltä, että äitejä ei pidä hakea Suomeen.

Pienin hallituspuolue RKP on arvioinut, että lapset tulee pelastaa ja mahdollisesti heidän mukanaan vapaaehtoisesti Suomeen haluavat naiset.

Tiedossa ei ole, kuinka moni äiti olisi valmis palaamaan Suomeen ja olisiko joku heistä mahdollisesti valmis jäämään itse leiriin, mutta päästämään lapsensa Suomeen.

Ulkoministeri Haavisto on tähän asti todennut, että pelkkien lasten tuonti on käytännössä hyvin vaikeaa. Al-Holin leiriä hallinnoivat kurdit eivät lähtökohtaisesti ole halunneet erottaa lapsia ja vanhempia toisistaan.

Turvallisuusriskit puhuttavat

Suojelupoliisi on arvioinut olevan todennäköistä, että leiriltä palaavat ihmiset lisäisivät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Presidentti Niinistö on puolestaan korostanut, että turvallisuuskysymys on syytä selvittää perin pohjin ja riippumatta siitä, miten nyt käsillä oleva tilanne ratkeaa.

– Suomi ei saa päätyä tilanteeseen, jossa turvallisuusriskien kohtelu on lievempää ja lainsäädäntömme väljempää kuin verrokkimaissa, Niinistö sanoi sunnuntaisessa kirjoituksessaan.

Hän muistutti, että monien Pohjoismaiden turvallisuutta lisäävät lait ovat hyvin tiukkoja. Hän kommentoi asiaa vielä myöhemmin omalla Twitter-tilillään. Esimerkiksi terroristijärjestöön kuuluminen tulisi olla rangaistavaa, presidentti tviittasi.