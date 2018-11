Hallitus pysäyttää Suomen aseviennin Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin. Edellytyksiä uusille asevientiluville kyseisiin maihin ei ole, kerrotaan ulkoministeriön tiedotteessa.

Harkinnassa on painanut erityisesti Jemenin hälyttävä humanitaarinen tilanne.

Ulkoministeriön mukaan Suomen asevienti perustuu tapauskohtaiseen harkintaan.

Suomesta ei viety viime vuosina "tappavaa voimaa"

EU-parlamentti vaati jo lokakuussa, että jäsenmaat lopettaisivat aseiden viennin Saudi-Arabiaan. Syynä on vahva epäily maan hallinnon sekaantumisesta sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhaan. Aseiden vientikiellon pitäisi parlamentin mukaan olla EU:n laajuinen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoi lokakuun lopulla blogissaan, että vuosina 2015–2018 Saudi-Arabiaan on Suomessa myönnetty vientilupia suoja-materiaalille, suojausteräkselle, viestivälineille, ensiapuvälineille sekä lennokin katapultille. Suomesta ei ole hänen mukaansa viety Saudi-Arabiaan tällä hallituskaudella "tappavaa voimaa".

Tanska kertoi viennin lopettamisesta aiemmin tänään

Aiemmin torstaina Tanska kertoi lopettavansa aseviennin Saudi-Arabiaan.

Syynä on toimittaja Khashoggin kuoleman ohella saudien rooli Jemenin sodassa, Tanskan ulkoministeriö perusteli.

– Saudi-Arabian rooli on selvästi kielteinen. Katson, että on aika lähettää selvä signaali myös Euroopan suunnalta siitä, että raja on nyt tullut vastaan, sanoi ulkoministeri Anders Samuelsen.

Samuelsen sanoi toivovansa, että muutkin EU-maat seuraisivat Tanskan esimerkkiä. Aiemmin Saksa on ilmoittanut, ettei se myönnä uusia asevientilupia Saudi-Arabiaan.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan on kertonut, ettei Yhdysvalloilla ole mitään aikeita rajoittaa asekauppaa Saudi-Arabian kanssa.