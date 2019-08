Hallitus suunnittelee radikaalia kuntauudistusta – Sata vuotta vanha malli romukoppaan

Hallitus suunnittelee radiaalia muutosta kunnille. Valtiovarainministeriössä selvitetään, voisiko eri kokoisilla kunnilla olla erilaisia tehtäviä ja velvoitteita.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kuvaa muutosta isoksi, jos se toteutuu. Suomessa on sata vuotta vanha malli, jossa kaikki kunnat ovat saman lainsäädännön parissa.

– Me selvitetään sitä, voiko kunnilla olla erilaisia velvoitteita ja oikeuksia tulevaisuudessa, Paatero sanoo ja jatkaa.

– Helsingillä ja Luhangalla on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet. Ajatus on se, että käydään läpi, onko tämä malli tulevaisuutta, jolla mennään vai tehdäänkö joitakin muutoksia.

"Olen avoin tälle asialle"

Paatero ei ota vielä kantaa muutokseen, sillä hän haluaa nähdä ensin selvityksen, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö läpivalaisee kaikki kunnat eli selvittää kuntien tilannekuvan, joka koskee muutakin kuin taloutta. Paatero perustelee selvityksen tarvetta kuntien eriytymiskehityksellä.

– Meille tulee hyvin erilaisia kuntia ja tälläkin hetkellä halvimman ja kalleimman kunnan veroprosentin ero on kuusi prosenttiyksikköä. Meillä on hyvin paljon kuntia, joissa ei synny kahtakymmentä lasta.

Paatero jatkaa, että isoissa kunnissa on ongelmia ja on pieniä kuntia, jotka pärjäävät ihan hyvin.

– Ensin katsotaan tilanne ja sitten mietitään, mitä tehdään. Mutta olen ihan avoin tälle asialle.

"Toivon kuntien yhdistymisiä"

Sote-uudistus toteutetaan Paateron mukaan siten, että eri maakunnat voivat järjestää palvelut joustavasti.

– Kuntienkin kohdalla voisi olla samoin, mutta en ota asiaan vielä kantaa. Kuntien itsehallinto on kuitenkin se asia, josta haluan pitää kiinni.

Suunniteltu muutos liittyy osittain sote-uudistukseen, koska sen seurauksena kunnilta lähtee velvoite järjestää sote- ja terveyspalvelut.

– Toinen on se, että jotain keinoja pitää miettiä, miten kunnat tekisivät paremmin yhteistyötä ja toisaalta miten ne voisivat yhdistyä. Toivon, että tulisi kuntien yhdistymisiä, Paatero sanoo.

Professori Juha Lavapuro Turun yliopistosta vetää tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tuottaa kattava valtiosääntöoikeudellinen analyysi siitä, miten ja millaisilla valtiosääntöoikeudellisilla reunaehdoilla kunnilla olevia tehtäviä voidaan eriyttää.

"Sen lupaan, että ne korvataan"

Suomen kuntaliitto on huolissaan kuntien rahoituksesta. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelman kirjausten tuomat menolisäykset on arvioitu alakanttiin.

– Heitto on tällä hetkellä 250 miljoonaa euroa, kertoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina .

Suurimmat heitot koskevat hoitajamitoituksen nostamista 0,7 hoitajaan ympärivuorokautisen hoivat yksiköissä. Hallitusohjelmassa kustannuksiksi on arvioitu 70 miljoonaa euroa. Kuntaliiton alustava arvio on 200 miljoonaa.

Hallitus on arvioinut, että oppivelvollisuuden pidentäminen maksaa 107 miljoonaa. Kuntaliiton arvio on 183 miljoona euroa.

Paateron mukaan hallitusohjelmaan on kirjattu, että kunnille tulevat uudet ja laajemmat tehtävät korvataan.

– Seuraava kysymys on se, mikä on se määrä. Tästä on ollut aina keskustelua, kenen laskelmat ovat aidot.

– Sen lupaan, että ne korvataan. Onko se riittävä summa, siitä joudutaan keskustelemaan, Paatero sanoo.