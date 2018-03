Hallitus valmis lisäämään meppipaikkoja brexitin jälkeen – Terho ja Soini vastustavat muuttunutta kantaa

Suomi on valmis lisäämään EU-parlamentin paikkojen määrää Britannian EU-eron jälkeen, jos asiasta löytyy EU-maiden välillä yhteisymmärrys. Aiemmin hallitus on vastustanut Britannialta jäävien 73 meppipaikan jakamista edes osittain muiden jäsenmaiden kesken. Tätä on perusteltu sillä, että pienemmän EU:n tulisi tarkoittaa myös pienempiä toimielimiä.

EU-ministerivaliokunta hyväksyi uuden linjauksen perjantaina, mutta hallituspuolue siniset ilmoitti vastustavansa muuttunutta kantaa. Puolueen puheenjohtajan, eurooppaministeri Sampo Terhon mielestä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antautui muiden EU-maiden painostuksen alla.

Britannialta vapautuvista europarlamenttipaikoista on tehty kompromissiesitys, jonka mukaan Britannian 73 paikasta 27 jaettaisiin. Se tietäisi Suomelle yhtä lisäpaikkaa. Laaja enemmistö EU-maista on kompromissin kannalla.

Päätös asiasta on määrä tehdä kesäkuun EU-huippukokouksessa. Päätös edellyttää yksimielisyyttä, joten Suomi voisi halutessaan yksin kaataa päätöksen.

EU-ministerivaliokunnan linjaus tarkoittaa, että keskusta ja kokoomus eivät halua asettua asiassa poikkiteloin. Sinisten ministerit Terho ja ulkoministeri Timo Soini jättivät kokouksessa asiaan eriävän mielipiteen.

– Siniset eivät tietenkään voi tällaista antautumislinjausta kannattaa, ja mielestämme Suomen olisi pitänyt vaikka yksin olla tätä vastaan, Terho sanoo tiedotteessa.

– Suomi ei saanut mitään myönnytyksensä vastineeksi. Pitämällä linjamme olisimme voineet saada myös muita maita Suomen linjoille, mutta pääministerillä petti kantti.