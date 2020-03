Hallitus valmistelee ravintoloiden sulkemista ja liikkumisen rajoittamista – pääministerin mukaan lainsäädännön jäykkyyttä arvioitava kriisin jälkeen

Hallitus on valmistellut ravintoloiden sulkemista ja liikkumisen rajoittamista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Asiasta kertoivat maanantain aikana pääministeri Sanna Marin (sd.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Sisäministerin mukaan hallitus pyrkii toimimaan mahdollisimman nopeasti lainsäädännön rajoissa. Hän kuitenkin viittasi Timosen aiempaan lausuntoon, jonka mukaan lainsäädännössä ei ole suoraa keinoa, jolla voitaisiin kieltää elinkeinotoimintaa. Ohisalo sanoi Ylen televisiohaastattelussa, että hallitus tarkastelee keinoja asiaan puuttumiseksi.

– Etsimme siihen niitä keinoja, miten voimme mahdollisesti tätä rajoittaa. Mutta siinä kohtaa kun meillä on lisää tiedotettavaa, niin hallitus siitä kyllä yhdessä tiedottaa, Ohisalo sanoi.

Hallituksen johtoviisikko kokousti maanantaina tarvittavista lisätoimista. Vielä alkuillasta kokouksen annista ei ollut tietoa.

Valmistelu vie parhaimmillaankin päiviä

Julkisuudessa on keskustelu muun muassa ravintoloiden sulkemisesta. Esimerkiksi Lapin kunnanjohtajat ovat vedonneet sulkemisen puolesta. Maanantaina matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoi STT:lle, että ravintola-ala noudattaisi sulkeutumiskäskyä mukisematta.

Oikeusministeriön Timosen mukaan kaikki ravintolatoiminta ei ole ongelmallista. Haitallista on kokoontuminen pieneen tilaan, jossa koronavirus voi levitä helposti. Sen sijaan esimerkiksi ruoka- ja ulosmyyntiravintoloiden toimintaa tarvitaan normaaliin ruokahuoltoon.

Myös Marin kommentoi rajoitusten säätämistä kirjoittamalla Twitterissä, että Suomen lainsäädäntö on osoittautunut joidenkin toimenpiteiden osalta jäykäksi. Hänen mukaansa valmistelu vie parhaimmillaankin päiviä.

– On selvää, että kriisin jälkeen on arvioitava tarkasti lainsäädäntömme uudistamisen tarpeet. Nyt toimimme kovassa aikapaineessa niiden välineiden varassa, joita meillä on käytössä. Tahdosta toimet eivät ole kiinni, Marin kirjoitti.

Kansliapäällikkö: Ravintoloilla rooli ruokahuollossa

Timonen kommentoi valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa myös matkustamista Suomen sisällä.

Kansliapäällikön mukaan siirtyminen Etelä-Suomesta muualle maahan kasvattamaan tartuntariskiä ei olisi vastuullista, kun säädetyt rajoitukset tähtäävät epidemian leviämisen hillitsemiseen. Hän kuitenkin kertoi ymmärtävänsä perheitä, jotka ovat esimerkiksi siirtyneet talviasuttavalle mökille isojen ruokavarastojen kanssa.

– He ovat siellä tehokkaammin eristettynä kuin he olisivat täällä kaupungissa. Minun on mahdotonta ajatella, että tämä olisi näiden tavoitteiden vastaista, Timonen sanoi.

Liikkumisrajoitusten ytimessä on valmiuslain 118. pykälä, jolla poikkeusoloissa voidaan tilapäisesti rajoittaa oikeutta oleskella tai liikkua tietyllä alueella. Ohisalo sanoi Ylelle, että rajoitus voi koskea kuntaa, maakuntaa tai isompaa aluetta. Yleisesti hän kuitenkin toivoi kansalaisilta harkintaa annettujen ohjeistusten noudattamiseen.

– Viranomaiset eivät voisi sakottaa joka ikistä suomalaista, vaan juuri tämän takia tässä vedotaan myös ihmisten omaan toimintaan, hän totesi.