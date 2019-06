Hallitus varautuu pahoihin päiviin shokkimiljardilla – Ihalainen: "Olisi hyvä, jos puskuria ei tarvitsisi koskaan käyttää"

Suomi varautuu maailmantalouden isoihin häiriöihin jatkossa ”shokkimiljardilla”, pahan päivän puskurilla. Antti Rinteen (sd.) tulevan hallituksen ohjelmaan kirjattu miljardin euron rahasumma on monen lukon takana, eikä siitä saa käyttää yhtenä vuonna kuin korkeintaan 500 miljoonaa euroa.

Kyseessä olisi lainaraha, jonka Suomen valtio ottaisi markkinoilta.

Tarkoituksena on, että uusi mekanismi toimisi nopeissa globaalin talouden aiheuttamissa shokeissa eräänlaisena laastarina, jolla voitaisiin paikata vaikkapa nopeasti Suomeen iskevän kansainvälisen kauppasodan haavoja. Suomen kansantalouden pitäisi ajautua poikkeuksellisen vakavaan taantumaan, jos rahat mielitään ottaa käyttöön.

Miljardi toimisi pikaelvytyksenä, suhdannepoliittisena tasaajana, jonka avulla voitaisiin helpottaa vaikkapa pahaksi äitynyttä työttömyyttä jollakin Suomen kansantalouden kannalta tärkeällä toimialalla. Se olisi kertaluonteisiin menoihin tarkoitettu ensiapu.

Puskurin tarkempaa käyttötarkoitusta ei asiaa valmistelleessa hallitusneuvottelujen Kestävän talouden Suomi -työryhmässä haluttu määritellä, kertoo työryhmän puheenjohtajana toiminut, kansanedustajakautensa lopettanut ministeri Lauri Ihalainen (sd.).

– Puskurilla haluttiin varautua vaikeisiin aikoihin, ja Suomen kannalta olisi hyvä, jos puskuria ei tarvitsisi koskaan käyttää. Milloinkaan aikaisemmin ei hallitusohjelmissa ole ollut vastaavaa, kertoo puskuria ideoinut Ihalainen.

Jotta puskuri voitaisiin aktivoida, vakava suhdannetilanne pitää todeta ensin valtiovarainministerin kansantalousosaston, Suomen Pankin ja keskeisten taloustutkimuslaitosten tekemien arvioiden jälkeen hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, talpolissa.

– Puskurin laukaisuun ei riitä normaali huono suhdanne, vaan pitää olla iso talouden shokki, joka iskee Suomeen ulkoapäin, Ihalainen selventää.

– Hiipuu maailmantalous, hiipuu Euroopan talous, vientimme alkaa tökkiä pahemman kerran, Ihalainen luettelee puskurin käyttöön johtavia syitä.

Ihalaisen johtaman työryhmän pöytäkirjaan on kirjattu, että miljardipotti on määrä käyttää ”poikkeuksellisen taantuman” aiheuttamiin ongelmiin. Poikkeuksellisuus on määrä mitata euroalueen bruttokansantuotteen (bkt) todella nopealla laskulla ja työttömyyden äkkinäisellä nousulla.

Euroalueen bkt:n pitäisi pöytäkirjan mukaan supistua kahtena vuosineljänneksenä peräkkäin 0,5 prosenttia ja euroalueen kausipuhdistetun työttömyyden tulisi nousta kolmen kuukauden aikana vähintään 0,5 prosenttiyksikköä. Suomen bkt:n olisi supistuttava puolestaan 1,0 prosenttia kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä ja työttömyyden heikentyä 0,5 prosenttiyksikköä kolmen kuukauden aikana.