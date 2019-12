Hallitus vastaa tänään opposition välikysymykseen al-Holista – eilen tehtyä poliittista päätöstä on tulkittu eri tavoin hallitusleirissä

Hallitus vastaa tänään eduskunnassa opposition välikysymykseen al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta asiassa.

Hallitus teki asiasta eilen poliittisen päätöksen. Sen mukaan Suomi pyrkii kotiuttamaan al-Holin leirin suomalaislapset niin pian kuin mahdollista. Päätöksen mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja, joka johtaa viranomaistoimintaa sekä tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.

Leirillä on mediatietojen mukaan 40 suomalaista ja heistä noin 30 on alaikäisiä lapsia. Keskustelu etenkin lasten äitien kotiuttamisesta on käynyt kuumana. Hallituksen linjaa eilen selventänyt pääministeri Sanna Marin (sd.) ei pystynyt vastaamaan kysymykseen siitä, voivatko suomalaiset viranomaiset tuoda al-Holin leiriltä myös aikuisia, jos se katsotaan lapsen edun mukaiseksi.

– Tämä on viranomaisten harkintavallassa oleva asia. Minä en pysty vastaamaan siihen, kuka tuodaan ja milloin tuodaan, hän sanoi.

Eriäviä tulkintoja

Hallituspuolueissa tehtyä poliittista päätöstä on tulkittu varsin eri tavoin. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tulkitsi asiaa niin, että poliittinen päätös teki lapsen edusta toissijaisen ja turvallisuusnäkökulmista ensisijaisen asian.

– Tämä taas tarkoittaa, että jokaisen mahdollisesti leiriltä poistuvan olisi saatava puhtaat paperit suojelupoliisilta. On hyvin vaikeaa nähdä, että tällaisia olisi tulossa muille kuin lapsille, Kärnä kirjoittaa tiedotteessa.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) puolestaan tulkitsi päätöstä niin, että myös lasten äitejä voidaan tuoda Suomeen, jos se katsotaan lapsen edun mukaiseksi.

– On mahdollista, että myös äitejä kotiutetaan, mutta jokainen ratkaisu perustuu viranomaisen suorittamaan harkintaan ja lapsen edun arviointiin, Andersson kirjoitti eilen Twitterissä.

Hallituksen päätöksessä todetaan, että viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Lisäksi hallitus linjaa, että osana tapauskohtaista harkintaa viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville.

Välikysymyksestä keskustellaan eduskunnassa iltapäivällä kello kahden ja viiden välillä. Tarvittaessa keskustelu jatkuu illalla budjetin käsittelyn jälkeen. Äänestykset välikysymyksestä ovat luvassa huomenna.

Hallitus tuomitsi mediavuodot al-Hol-jupakassa, ulkoministeriö jätti tutkintapyynnön poliisille

Ulkoministeriö on tehnyt poliisille tutkintapyynnön ministeriön julkisuuteen levinneistä sisäisistä asiakirjoista. Hallitus kertoo tuomitsevansa tietovuodot ja edellyttävän niiden huolellista tutkintaa.

Ulkoministeriön tutkintapyynnössä poliisia pyydetään selvittämään, onko salassa pidettävien tietojen luovuttamisessa tiedotusvälineille tapahtunut rikosta. Tiedotusvälineet ovat saaneet haltuunsa ulkoministeriön sisäisiä viestejä, kun julkisuudessa on selvitetty al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista ja ulkoministeri Haaviston roolia asiassa.

Ministeriö tähdentää, että tietoja ei ole saatu tietomurron avulla. Asiakirjojen vuotamisesta on ministeriössä tekeillä myös tietosuojaselvitys.

Myös valtakunnansyyttäjä kertoi eilen käynnistäneensä esiselvityksen yhdestä Syyrian al-Holin leiriä koskevasta tietovuodosta. Asia koskee poliisissa tapahtunutta epäiltyä vuotoa.