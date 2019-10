Hallitus vastasi kokoomuksen ja Liike Nytin välikysymykseen: Hallitus tekee kaikkensa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

Hallitus on vastannut kokoomuksen välikysymykseen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikassa ja keskustelu välikysymyksestä on alkanut. Myös Harry Harkimon Liike Nyt on mukana kysymyksessä, kristillisdemokraatit kertoi kannattavansa hallitukselle esitettyä epäluottamusta.

Hallitus sai vettä niskaansa muun muassa siitä, ettei sen työllisyystoimet ole riittäviä. Perussuomalaiset puolestaan kritisoi hallitusta "ilmastovouhotuksesta".

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi kokoomuksen jättäneen välikysymyksen, jotta päästäisiin eroon tavasta, jossa seuraava hallitus joutuu siivoamaan edellisen hallituksen talouspolitiikan jälkiä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) luetteli vastauksessaan muun muassa työllisyyskeinoja, joita hallitus esitteli budjettiriihensä päätteeksi. Lintilä lisäksi sanoi, että hallitus on sitoutunut vahvistamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä johdonmukaisesti niin, että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle.

Valtiovarainministeri kritisoi, että välikysymyksessä maalailtu skenaario pysyvien menolisäysten perumisesta olisi merkki talouden pohjan heikkenemisestä.

Hänen mukaansa hallitus tekee kaikkensa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi ja kutsuu yhteiseen tekemiseen mukaan muitakin toimijoita, jotta talous vahvistuu sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

"Ei mennä helppoon: jaeta rahaa sinne tänne"

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja kokoomuksen Kai Mykkänen kritisoi hallitus siitä, ettei hallitus ole tarttunut kokoomuksen esittämiin työllisyystoimiin.

– Kokoomus on luvannut tukea niitä järkeviä esityksiä, jotka lisäävät työllisyyttä. Lupaamme myös, että annamme hallitukselle kiitosta, kun sen paikka on. Vielä sitä ei ole, mutta toivon, että hallitus korjaa kurssinsa, tekee edes sen mitä alun perin lupasi ja alkaa kantaa vastuunsa tulevaisuudesta jo tänään, Mykkänen sanoi.

– Ei mennä helppoon: jaeta rahaa sinne tänne ja maksateta laskua heillä, jotka nyt kasaavat kurahousuissaan kakkuja hiekkalaatikolla, hän jatkoi.

Mykkänen sanoi joutuvansa esittämään, että kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus ei ole esittänyt uskottavaa suunnitelmaa Suomen tarvitsemista työllisyystoimista, kuten esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämisestä ja kannustinloukkujen vähentämisestä työttömän tukijärjestelmissä.

– Tämän vuoksi hallituksen esittämät pysyvien menojen lisäykset eivät ole kestävällä pohjalla ja määrärahalisäyksillä palkattavien ihmisten työsuhteet ovat tulevina vuosina erityisessä vaarassa. Näillä perusteilla eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, Mykkänen sanoi.

Keskusta haluaa nuorten työllistämiseksi oman ohjelman

Entinen pääministeri, keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Juha Sipilä painotti, että työllisyystoimet purevat viiveellä.

– Viime kaudella töitä työllisyyden eteen tehtiin koko kausi, väsymättä, loppuun saakka. Välikysymyksen esittäjille on muistutettava, että tuloksia ei tullut silloinkaan heti. Toimet alkoivat purra vasta kauden puolivälissä.

Sipilä esitti puheenvuorossaan keskustan 7-kohtaisen listan ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi. Sipilä ehdotti puheenvuorossaan muun muassa paikallisen sopimisen edistämistä työehtosopimusneuvotteluissa tai lainsäädännön toimin.

– Erityisesti lakiin kirjattuja paikallisen sopimisen esteitä on purettava, hän sanoi.

– Nuorten työllistämiseksi tarvitaan oma ohjelma. Käyttäisin tässä rohkeasti myös yksityisiä työvoimapalveluja. Siten, että toimijalla on myös selkeä tulosvastuu nuoren työllistymisestä, hän jatkoi.

"Rinteen hallitus on enemmän huolissaan imagollisesta ilmastovouhotuksesta"

Perussuomalaiset painotti Ville Tavion pitämässä ryhmäpuheenvuorossaan sitä, että talouspolitiikan lähtökohtana tulee olla kansallinen etu ja sisäinen oikeudenmukaisuus.

– Rinteen hallitus on enemmän huolissaan imagollisesta ilmastovouhotuksesta ja ulkomaalaisen halpatyövoiman tuonnista kuin suomalaisten työpaikkojen säilymisestä, Tavio sanoi.

Tavio kertoi perussuomalaisten vaativan, että pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen "punavihreästä politiikasta täyskäännöstä perussuomalaiseen sinivalkoiseen työllisyyspolitiikkaan",.

Tavion mukaan tämä tarkoittaisi politiikkaa, jossa "kotimaan työttömät ja pätkätyöllistetyt saavat töitä ennen laajamittaista ulkomaalaisen työvoiman maahantuontia".

– Perussuomalaiset eivät hyväksy Rinteen hallituksen linjaa, jossa ilmastoposeeraus ja ulkomaalainen matalapalkkatyövoima on asetettu työllisyyspolitiikan kärjeksi.