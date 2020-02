Hallitus vetäytyi käymään läpi koronavirustilannetta – Marin: Tarkoituksena on hälventää mahdollisia huolia

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus käy läpi koronavirustilannetta ja viruksen leviämiseen varautumista kokouksessaan eduskunnassa. Marinin mukaan hallitus on seurannut tilannetta erittäin tiiviisti jo pitkään.

– Nyt kun Euroopassa on uusia tautitapauksia havaittu, hallituksen on hyvä käydä läpi ajankohtainen tilannekuva ja tehdä tarvittaessa päätöksiä, hän sanoi ennen kokousta toimittajille.

Eduskuntaryhmiä informoidaan tilanteesta huomenna aamupäivällä. Luvassa on myös hallituksen järjestämä tiedotustilaisuus iltapäivällä.

Kello viideltä huomenna käydään myös eduskuntakeskustelu, kun pääministeri antaa ilmoituksen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen.

Suomi on pääministerin mukaan hyvin varautunut tilanteeseen ja hallitus haluaa käydä tilanteen avoimesti läpi. Marinin mukaan hallituksen tarkoituksena on hälventää mahdollisia huolia, joita ihmisillä on.

Vastuu koronaviruksen leviämiseen varautumisessa jakaantuu monen eri ministerin kesken. Marin ei tarkentanut, miten vastuut jakautuvat.

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi kokoukseen mennessään uskovansa, että Suomi selviytyy koronaviruksesta hyvin.

– Me suomalaiset emme vähästä hätkähdä. Uskon, että selviydymme myös tästä hyvin. Olemme tottuneet saamaan flunssia talvisin.

Kokoukseen osallistuu ministereiden lisäksi ministeriöiden virkamiehiä. Lisäksi esimerkiksi laillisuusvalvontaa varten paikalle on kutsuttu oikeuskansleri Tuomas Pöysti.