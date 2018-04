Hallitus viilaa aktiivimallia ja laatii työllisyyspakettia

Hallitus etsii ratkaisuja työllisyyden vahvistamiseen ja eriarvoistumiskehityksen jarrutteluun tiistaina alkaneessa kehysriihessä.

STT:n tietojen mukaan eteenpäin on päästy ainakin työllisyyspaketin ja aktiivimallin viilausten osalta.

TE-keskukset ovat saamassa kaipaamaansa lisätyövoimaa työvoimapalveluihin yli sadan henkilötyövuoden edestä. Tämän verran lisätyövoiman tarvetta ilmeni työvoimahallinnolle tehdyssä kyselyssä.

Myös aktiivitoimiksi hyväksyttyjen koulutusten listaan on STT:n tietojen mukaan tulossa lisäyksiä niin, että ainakin liittojen koulutukset hyväksyttäisiin jatkossa niihin.

Muuntokoulutukseen on tulossa nopeavaikutteisia toimia, jossa työttömät ja työpaikat on tarkoitus saada kohtaamaan toisensa paremmin. Kyse on erilaisista koulutuksista, jotka eivät johda tutkintoon vaan tähtäävät osaamisen päivittämiseen.

Hallitus yrittää kehysriihen yhteydessä päästä sopuun myös työaikalain uudistamisesta. Paikallisen sopimisen reunaehtoja koskeva kiista on jumittanut asian etenemisen, ja hallituspuolueiden johtotrio on yrittänyt ratkoa asiaa jo useampaan otteeseen.

On silti edelleen mahdollista, että asian ratkeaminen venyy riihen yli.

”Emme voi elää kädet tulevien sukupolvien taskussa”

Hallituksen johtokolmikko tähdensi neuvottelujen alkaessa Kesärannassa, että kehysriihen liikkumavara on pieni. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toisti aiemmin julkisuudessa esittämänsä arvion siitä, että liikkumatilaa on joitakin kymmeniä miljoonia euroja.

Orpon mukaan hallitus pyrkii kehysriihessään varmistamaan, että viimeaikainen hyvä työllisyys- ja talouskehitys jatkuu.

– Kehysriihessä erityisesti on kyse tulevaisuudesta. Emme voi jatkuvasti elää kädet tulevien sukupolvien taskussa. Nyt meidän täytyy keskittyä siihen, että saamme vielä useamman ihmisen töihin, Orpo sanoi hallituspuolueiden johtajien lyhyessä tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korosti, että hallituksen työllisyystavoitteet on saatava toteutettua ennen vaalikauden loppua. Hallitus pyrkii saavuttamaan 72 prosentin työllisyysasteen, mikä on lähellä toteutumistaan.

Indeksijäädytysten peruminen vastatuulessa - eriarvoistumiseen haussa "täsmätoimia"

Koska vaalikausi on lopullaan, kehysriihessä katsotaan käytännössä ensi vuoden budjetin raameja. Verotusta koskevat asiat käsitellään kuitenkin vasta syksyllä.

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho korosti tiedotustilaisuudessa eriarvoistumisen ehkäisyä.

– Nyt on äärimmäisen tärkeää, että tarkastelemme kansakuntaa kokonaisuutena, että ketään ei jätetä jälkeen.

Siniset on kehysriihen alla esittänyt muun muassa perusturvan indeksijäädytysten perumista. Sipilä kuitenkin korosti Kesärannassa, että vanhoihin päätöksiin ei kehysriihessä palata.

Sen sijaan haussa on Sipilän sanoin ”täsmätoimia” eriarvoistumiskehitykseen. Tähän professori Juho Saaren johtama työryhmä antoi viime kuussa hallitukselle omat evästyksensä.

Helpotuksia voi tulla esimerkiksi ylivelkaantuneiden ja asunnottomien asemaan.

Hallituksen kehysriihi jatkuu keskiviikkona.