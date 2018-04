Hallitus yrittää parantaa asunnottomien asemaa: lisää asuntoja ja suoraa tukea 

Hallitus linjasi kehysriihessä, että asunnottomuus pyritään puolittamaan neljän seuraavan vuoden aikana. Täsmälääkkeenä hallitus päätti muun muassa antaa lisää rahaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Hallitus kohdentaa 50 miljoonaa euroa valtion omistaman yleishyödyllisen A-Kruunu-yhtiön lisäpääomittamiseen.

Näin A-Kruunu voi lisätä vuosittaisen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotantonsa 800 asuntoon, mikä on tuplasti viimevuotista enemmän. Rakentamista lisättäisiin Helsingin seudulla, ja rakennuttaminen laajennettaisiin myös suurimmille kaupunkiseuduille.

A-Kruunu Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jossa valtiolla omistajana on yhteiskunnallisia tavoitteita. Ympäristöministeriö on määritellyt A-Kruunun erityistehtäväksi rakennuttaa normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja omaan omistukseensa Helsingin seudulle kohtuullisilla kustannuksilla ja vuokratasolla.

Kehysriihessä päätettiin myös lisätä asunnottomuustyöhön 20 miljoonaa euroa kehyskaudelle eli viisi miljoonaa euroa vuosittain. Raha kohdennetaan itsenäiseen asumiseen kykeneville asunnottomille välivuokrattavien asuntojen hankintaan markkinoilta.

Lisäksi tuetaan huonokuntoisten ensisuojien korvaamista asunnottomille tarkoitetuilla asunnoilla.

Toimet liittyvät hallituksen pyrkimykseen vähentää eriarvoistumista.