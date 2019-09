Hallituspuolueet hehkuttavat budjettiriihen yhteishenkeä – Ohisalo kehuu Kulmunia ja keskustan ryhmäjohtaja punamultayhteistyötä

Hallituspuolueiden ryhmäjohtajat korostavat, että nopea budjettiriihi osoitti hallitusyhteistyön toimivan hyvin.

– Hallitus on toimintakykyinen ja punamultayhteistyö toimii. Se on nyt näytetty. Budjettiriihi oli puheenjohtaja Katri Kulmunin (kesk.) kaste ja hän sai pääministeri Antti Rinteen kanssa asiat sovittua. Se on isoin juttu, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo.

Kurvisen mukaan hallitus näytti ensimmäisen kerran, että se johtaa Suomea. Hän myös korostaa, että esitys rakentaa tasapainoisempaa ja ehyempää Suomea, mikä tarkoittaa eri väestöryhmien erojen tasaamista sekä alueellista tasa-arvoa.

Kurvinen mainitsee satsaukset koulutukseen ja puuttumisen lapsiperheköyhyyteen. Yksinhuoltaja- ja monilapsisten perheiden lapsilisiä korotetaan samoin kuin pienimpiä vanhempain- ja sairauspäivärahoja. Myös pienimpiä eläkkeitä korotetaan.

Lisäksi Kurvinen mainitsee seutukaupunkiohjelman sekä yritysten poistojen helpottamisen.

Kouluille ja kunnille rahaa

– Isoin asia on se, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset toteutetaan heti ensi vuoden alusta, kertoo SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman.

Lindtman korostaa, että taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille on luvassa positiivinen yllätys.

– Kunnille kompensoidaan kertaluonteisesti 237 miljoonaa euroa jo vuonna 2019, jotta vältetään kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen huomioon ottaminen kahteen kertaan kustannustenjaon tarkistuksissa.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtajan Paavo Arhinmäen mukaan vasemmistoliiton yksiselitteinen lupaus ennen vaaleja oli, että aktiivimallin leikkuri puretaan.

– Budjettiesitykseen on kirjattu yksiselitteisesti, että aktiivimallin leikkuri puretaan 1.1.2020, Arhinmäki sanoo.

Arhinmäen mukaan erittäin tärkeää on myös se, että koulutuksen määrärahat ovat ensi vuoden budjetissa sen mukaisesti kuin hallitusneuvotteluissa on sovittu, mukaan lukien korkeakoulujen rahat.

Ohisalo kehui Kulmunia

Vihreät ja keskusta ovat olleet tukkanuottasilla pitkin kesää. Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vakuutti yhteistyön keskustan kanssa sujuneen hyvin budjettiriihessä.

– Meillä on erittäin hyvä yhteinen hallitusohjelma, johon viisi puoluetta on sitoutunut ja nyt on erittäin hyvä budjetti. Olen erittäin tyytyväinen niistä. Meillä on paljon yhteistä voitettavaa jokaisen puolueen kanssa, Ohisalo sanoi.

– Niin kuin Kulmuni sanoi, kyse on jokaisen suomalaisen arkeen vaikuttavasta budjetista, parannetaan jokaisen huomista päivää, oli sitten kyse köyhyyden torjunnasta, koulutuksen lisäpanostuksista tai ympäristönsuojelusta. Tässä ollaan yhteistyössä, Ohisalo jatkoi.

Ohisalon mukaan budjetissa on kyse reilun muutoksen ajatuksesta. Se on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävä.

Luonnon monimuotoisuuteen tulee sadan miljoonan euron lisäpanostus. Hiilinieluja vahvistetaan ja kivihiiltä korvaavia ratkaisuja tuetaan. Polttoaineverojen korotukset kompensoidaan pienituloisille veronkevennyksillä.