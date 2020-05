Hallituspuolueissa on eri näkemyksiä siitä, pitäisikö ravintoloita avata eri alueilla eri aikaan epidemiatilanteen mukaan

STT:n tietojen mukaan hallituspuolueilla on erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö ravintoloita avata joillakin alueilla aiemmin kuin toisilla, koska epidemiatilanne on erilainen eri puolilla Suomea. Tämän ennakoidaan olevan yksi niistä asioista, jotka illan mittaan herättävät hallituksen neuvotteluissa keskustelua.

Hallitus on linjannut, että ravintoloiden sulkemista kuten muitakin rajoituksia puretaan hallitusti ja portaittain hybridistrategian mukaisesti eli yhä enemmän epidemiologisen tilanteen perusteella.

STT:n tietojen mukaan muun muassa tästä syystä valmistelussa on lähdetty siitä, että ravintolat avataan tartuntatautilain perusteella. Tartuntatautilaki mahdollistaa paremmin alueellisen arvioinnin kuin laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, jonka perusteella ravintolat 4. huhtikuuta suljettiin.

Esimerkiksi vihreiden ministerit sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) suhtautuivat neuvotteluihin mennessään epäilevästi siihen, että ravintoloita avattaisiin eri aikaan eri alueilla. Ohisalon mielestä ravintoloiden avaamisessa täytyy edetä mahdollisimman yhdenvertaisesti, ja Haavisto arveli, että kansalaisten on vaikea omaksua tilkkutäkkimäisiä määräyksiä.

– Ehkä olisi asiakkaiden, kansalaisten kannalta selkeä, että koko maa menisi näissä yhdessä rytmissä, Haavisto arveli Säätytaloon mennessään.

Sen sijaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Anu Vehviläinen sanoi STT:lle, että jos säädöspohja antaa myöden alueelliselle harkinnalle, sitä olisi hyvä jatkotyössä saada käyttöön.

– Kun katsomme taudin ilmaantuvuustilannetta läpi Suomen, tämä nousee aika monellekin esille. Mutta hallituksen pitää arvioida, onko se mahdollista, Vehviläinen sanoi eduskunnassa STT:lle.

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta puolsi taannoin ravintoloiden sulkemista muun muassa sillä edellytyksellä, että kieltoa rajataan alueellisesti ja ajallisesti tilanteen salliessa.

Yökerhot saattavat pysyä pitempään suljettuina

Hallitus käy neuvotteluissa läpi keinoja, miten ravintoloita voidaan avata turvallisesti asiakkaille kesäkuun alusta alkaen. Se tarkoittaa esimerkiksi rajauksia asiakasmääriin ja aukioloaikoihin.

STT:n tietojen mukaan lähtökohta on, että asiakasmäärää ei rajoiteta pienemmäksi kuin puoleen nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Näin on tehty myös ulkomailla, joiden käytännöistä on valmistelussa otettu mallia.

Lisäksi asiakkaiden tulisi pysyä pelkästään istumapaikoilla. Näin on esimerkiksi Ruotsissa.

Esillä neuvotteluissa on tiettävästi ollut myös muun muassa, että alkoholia saisi tarjoilla iltayhdeksään saakka, mutta asetuksella tarjoilua voisi siitä myöhentääkin. Tämä voi kuitenkin vielä neuvotteluissa muuttua.

STT:n tietojen mukaan keskusteltu on myös siitä, pitäisikö joitakin ravintoloita avata aiemmin kuin toisia sen mukaan, miten niissä pystytään huolehtimaan turvaväleistä.

Sisäministeri Ohisalo sanoi uskovansa, että yökerhot saatetaan avata eri aikaan kuin esimerkiksi kahvilat. Hän sanoi Säätytaloon mennessään, että tässä tautitilanteessa yökerhojen tilanne on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi kahviloiden, joissa voidaan olla pitkien etäisyyksien päässä toisista asiakkaista.

Yritystuista myös määrä päättää tänään

Hallituksen on määrä päättää tänään Säätytalossa siitä, viekö se eteenpäin niin sanottua yritysten yleistukea. Kyse on tiettävästi satojen miljoonien eurojen suuruisesta väliaikaisesta tuesta, jota maksettaisiin koronaviruksesta kärsiville yrityksille toimialasta riippumatta.

Lähtökohtana on, että uutta tukea voisi saada kiinteisiin kuluihin ja myynnin romahdukseen, eikä sitä tarvitsisi maksaa takaisin.

Hallitus hakee tänään yritystuista yhteistä näkemystä, jonka pitäisi olla pääpiirteittäin jo ennalta sovittu. Esitys tarkentuu STT:n tietojen mukaan monen yksityiskohdan osalta vielä virkamiesvalmistelussa, joka saattaa edelleen jatkua viikkoja. Viivästyksiin on varauduttava, sillä tukimuoto on uusi.

STT:n tietojen mukaan tänään on tarkoitus linjata esimerkiksi siitä, maksetaanko tukea myös yksinyrittäjille. Käytännössä tuen ylä- ja alarajat voivat tiettävästi rajata yksinyrittäjät ulos.

Hallitus pohtii tiettävästi myös, kuka tukea jakaisi. Vaihtoehtoina on väläytelty Valtiokonttoria ja Business Finlandia.

STT:n tietojen mukaan on myös mahdollista, että tarkkoja tukisummia ei vielä hallituksen neuvottelujen jälkeen kerrota vaan ne täsmentyvät vasta virkamiesvalmistelussa.

Vihreät tyytyväisiä, että osinkojenjakoon tukia ei saisi käyttää

Ministerit eivät ottaneet kantaa tuen suuruuteen neuvotteluihin mennessään. Sisäministeri Ohisalo ei ottanut kantaa myöskään siihen, minkä kokoisille yrityksille tukea pitäisi jakaa.

– Vihreät on pitänyt esillä sitä, että osinkojenjakoon ei pitäisi tällaisia tukia käyttää tai harmaan talouden piiriin ei pitäisi tällaisten tukien päätyä. Tämä on mielestäni menossa hyvään suuntaan, ja olen siitä erittäin tyytyväinen, hän sanoi Säätytalolla toimittajille.

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys yleistuesta pohjautuu työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtaman työryhmän malliin, jossa tuen vastaanottamisen ehtona on, että yritys ei maksa osinkoja eikä tulokseen perustuvia palkkioita tältä vuodelta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi neuvotteluihin mennessään, että hänellä on mukanaan selkeä esitys yleistuesta. Lintilä ei vielä osannut sanoa, järjestetäänkö tänään tiedotustilaisuus neuvottelujen jälkeen.

– Se riippuu siitä, kuinka kauan käsittely kestää, Lintilä sanoi.