"Haluamme saada muut viihtymään" – multialaisystävykset herättävät maineikkaan tanssipaikan taas eloon

Itse emme osaa tanssia, mutta hauska saada muut tanssimaan, säteilevät multialaisystävykset Janette Jartti, Sini-Pilvi Laurila ja Taru Peuranen.

– Meille koko tanssilavakulttuuri on uusi juttu, mutta ehkä se kipinä onkin siinä, että saisimme muut viihtymään, he puntaroivat ja viittaavat tempaukseensa herättää maineikas Hallin lava hiljaiselosta kesätanssipaikaksi.

Suvikauden aloittaa lauantaina 18.5. lavalle nouseva kokoonpano Marko Haavisto & Poutahaukat. Energiset nuoret naiset vakuuttavat kaiken olevan kunnossa jopa satoja asiakkaita varten: on anniskeluluvat, huviluvat, "kasa muita lupia", talkoolaiset tiedossa, paikat kunnossa sekä sovittuna kuljetukset Keuruulta ja Multian Korsulta.

– Yhdessä järkätään kaikki. Multian Jyskeeltä saimme vuokrata lavan mahtavasti pelkiksi tanssi-illoiksi, Multia Team tulee makkaranpaistoon, ja ystävät on valjastettu hommiin. Jos jotain sattuisi jäämään sukanvarteenkin, se menee MM-potkukelkkakisojen järjestelyihin, selvittää Jartti.

– Tai jos jotain tosiaan jää jemmaan, sitä voidaan käyttää myös tanssien aikaansaamiseksi seuraavanakin kesänä, visioi Peuranen.

Sata vuotta vanha urheiluseura Multian Jyske rakensi Hallin lavan vuonna 1953. Avajaistanssit järjestettiin juhannuksena; tulevana juhannuksena tuota aikaa muistetaan perjantaina 21. kesäkuuta Jarmos-yhtyeen pyörityksessä.

Jyskeen talkoolaiset ovat remontoineet aivan Iso-Multianjärven rannan pinnassa seisovaa lavaa viimeksi vuosina 2010 ja 2016. Paikan suuruudenaikoihin tansseja pidettiin kesäisin joka sunnuntai ja usein arkisinkin, monasti huippuartistien tähdittämänä. Pitkän hiljaiselon vuosina lavalle on kokoonnuttu lähinnä pitäjän kesäfestivaalin aikana ja Multian Naisvoimistelijoiden jumppahetkiin.

– Ajattelimme, että kun lavalle on tehty isot rempatkin, on kurjaa, ettei siellä tapahdu enemmän. Ja haluamme myös osaltamme pitää kunnan elävänä, kertoo Jartti.

– Olemme tehneet kolmisin töitä ja projekteja ja keksineet kaikenlaista, ja päätimme, että kesäksi on ideoitava jotain kivaa. Tanssit ovat siitä hieno juttu, että ne eivät sido meitä kuin niiksi illoiksi, Peuranen jatkaa.

– Päämäärä on saada on Multialle tapahtumia, jotka houkuttelevat tulijoita muualtakin. Meidän on helppo tehdä juttuja yhdessä, kun meillä on samanlaiset näkemykset, linjaa Laurila.

Alkavana kesänä kolmikko pistää pystyyn nimenomaan perinteisiä lavatansseja, koska "tämä paikka vaatii sellaisia". Kenties tulevaisuudessa tarjolle voisi tulla muunkinlaista musiikkia, jos toiveita putkahtaa esiin.

Avajais- ja juhannustapahtumien jälkeen lavalle nousevat perjantaina 12.7. J. Partynen, lauantaina 13.7. Jukka Lampela & Lapponia ja lauantaina 17.8. Kari Hirvonen & Onnentähti.