"Haluamme suojella kilpikonnia ja delfiinejä" – kaupan muovikassista tuli pahis ja moni käyttää jo kangaskasseja

Muovikassi tarttuu kaupasta mukaan yhä harvemmin. Yhä useampi kauppa on myös lähtenyt mukaan muovijätteen vähentämiseen. Muovikassien myynti on laskenut etenkin vaateliikkeissä, joissa pussit ovat muuttuneet maksullisiksi.

S-ryhmän Sokoksissa muovikassit tulivat maksullisiksi vuonna 2017, ja niiden käyttö laski noin 60 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2018 laskua oli 40 prosenttia.

Kaikkiaan S-ryhmässä muovikasseja myytiin viime vuonna noin kuusi miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

– Muovikassin nappaa mukaansa noin joka kolmas, kertoo S-ryhmän vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman.

Lidleissä muovikasseja ostettiin loka–tammikuussa noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Myös Carlson ja Halonen lähtivät ympäristösyistä marraskuussa mukaan muovikassien maksullisuuteen.

Monessa kaupassa muovipussit ovat muuttuneet maksullisiksi muovikassisopimuksen myötä. Kaupan liiton ja ympäristöministeriön vuonna 2016 solmima Green deal -sopimus sai viimekin vuonna mukaan uusia yrityksiä. Kaikkiaan siihen oli maaliskuuhun mennessä liittynyt 25 yritystä ja lähes 3 600 myymälää, joukossa muun muassa K- ja S-ryhmä, Tokmanni, Lidl sekä H&M. Yritykset päättävät itse toimet, joilla ne muovikassien kulutusta vähentävät.

Lisäksi useissa muissakin yrityksissä on viety asiaa eteenpäin, muistuttaa johtava ympäristöasiantuntija Marja Ola Kaupan liitosta.

Muovikassisopimuksen taustalla on EU:n pakkausjätedirektiivin muutos, jolla pyritään vähentämään muovijätettä ja merten roskaantumista. Tavoite on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 henkeä kohti vuodessa. Suomessa vähennys on noin 40 prosenttia vuoden 2017 tasosta.

Muut ostoskassit ovat lisänneet suosiotaan muovikassien vähentyessä. S-ryhmässä biomuovikassien menekki kasvoi viime vuonna 55 prosenttia, kestokassien yli 30 ja paperikassien 36 prosenttia. Lidlissä paperikassien myynti kasvoi loka–tammikuussa vuodentakaisesta jopa 80 ja kestokassien 70 prosenttia.

– Kulutus on siirtynyt osittain paperi- ja kestokasseihin, mutta kokonaisuutena kassien myynti laskee. Ihmiset ovat alkaneet käyttää muovikasseja useita kertoja tai pitää mukana kestokassia, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen toteaa.

H&M:llä kaikkien ostoskassien kulutus väheni viime vuonna 40 prosenttia.

Toisaalta jätepussien myynti on jonkin verran lisääntynyt, kertoo vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske Keskosta.

Muovikassien vähentämistä on kaupoissa tuettu myös siten, että paperi- ja muovikassi ovat samanhintaisia. Näin on H&M:ssä, Lidlissä muutos tuli syksyllä. Myös K- ja S-ryhmällä muovi-, paperi- ja biohajoavat kassit ovat samanhintaisia.

Muovisia pikkupusseja saa kassoilla lähinnä enää kassahenkilöltä pyytämällä. Hedelmä- ja vihannesosastoille on tullut myös kestopusseja, biohajoavia ja paperipusseja. S-ryhmässä pienten pussien käyttö laski viime vuonna 10 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tietoisuutta muovikassien käytöstä on lisätty S-ryhmässä myös siten, että asiakas voi digitaalisessa palvelussa seurata, millaisia kasseja ja minkä verran on ostanut. Lidl järjesti syyskuussa tempauksen, jossa poisti myymälöistään päiväksi kertakäyttöiset muovipussit.

Kauppojen tavoitteet korkealla

Muovikassit ovat vain osa kauppojen tavoitetta vähentää muovia ja lisätä kierrätystä. Muun muassa K-ryhmä, H&M ja Lidl aikovat muuttaa pakkauksia kierrätettäviksi, uudelleenkäytettäviksi tai biohajoaviksi vuoteen 2025, S-ryhmä vuoteen 2022, mennessä.

– Muovikassien maksullisuus sopii kokonaisuuteen vähentää muovia ja korvata sitä muilla materiaaleilla. Olemme esimerkiksi siirtyneet somistuksessa paperipohjaiseen materiaaliin, kertoo Carlsonin toimitusjohtaja Kyösti Karhunen.

Satsauksia on tehty myös mikromuovin vähentämiseen. K-ryhmä poisti sen omien merkkiensä pesuaineista ja kosmetiikasta, S-ryhmäkin kosmetiikasta.

Muovin hiilijalanjälki ei ole yksiselitteinen. Pakkaukset voivat vähentää elintarvikehävikkiä parantamalla säilyvyyttä.

– Esimerkiksi kurkkua muovikalvo suojaa nahistumiselta, kertoo S-ryhmän vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman.

– Monesti unohtuu, että pakkauksella on huomattavasti pienemmät ympäristövaikutukset kuin tuotteella. Roskiin heitetyn ruisleipäpalan ympäristökuorma on huomattavasti suurempi kuin leipäpussin tuottamisen.

Kysely: Oletko vähentänyt muovipussien käyttöä?

Saija Paldanius

Jyväskylä

En ole käyttänyt ostoksia varten muovipusseja vuosiin, vaan käytän kangaskasseja. Roskapussit ostan erikseen tai käytän roskia varten muovipusseja, joita kerääntyy kotiin muualta.

Aarno Paananen

Jyväskylä

En ole vähentänyt muovipussien käyttöä. Koko asiaa ei oikeastaan tule edes ajateltua. Muovipussi lähtee helposti mukaan kassalta. Kotona olisi kangaskasseja, mutta en muista käyttää niitä.

Liisa Vesanen

Heinola

Jonkun verran on tullut vähennettyä. Suurin syy vähentämiseen taitaa olla sosiaalinen paine, jota tulee esimerkiksi omilta lapsilta. Muovipussia ei melkein edes kehtaa enää kassalla ottaa.

Oona Tuhkalainen ja Suvi Heino

Jyväskylä

Olemme vähentäneet muovipussien käyttöä aika paljonkin. Haluamme suojella kilpikonnia ja delfiinejä, eli luontoarvot ja ympäristökysymykset ovat suurin syy vähentämiseen.

Eino ja Marja-Liisa Pynnönen

Jyväskylä

Muovipussien käyttö on minimissä. Yleensä käytämme kangaskasseja tai sitten vanhoja muovipusseja, joita löytyy auton takakontista. Emme halua saastuttaa luontoa tahallaan.

Jamileh Brimo

Jyväskylä

Käytän yleensä yhtä ja samaa muovipussia pitkään, vältän uusien ostamista. Tämä nyt käytössä oleva pussi on noin kaksi viikkoa vanha.