Haluatko ostaa vankilan? Pian se onnistuu Laukaassa

Laukaan vankilan tontti Vuonteella vapautuu muuhun käyttöön näillä näkymin syksyllä 2020, kun uusi vankila valmistuu Jyväskylän Tourulaan.

Vankilan muutto Vuonteelta on mahdollista, sillä korkein hallinto-oikeus päätti perjantaina jättää tutkimatta vankilan asemakaavasta tehdyt valitukset.

Noin 380 hehtaarin vankilakiinteistön omistaa valtionhallinnolle tilapalveluja tuottava liikelaitos Senaatti-kiinteistöt.

Avovankilan alue on yhtä kiinteistöä, jonka kokonaispinta-ala kattaa noin 380 hehtaaria.

Vankilarakennusten alueen tontti on noin kymmenen hehtaaria. Metsä peittää noin 300 hehtaaria ja peltoa 50 on hehtaaria.

Rakennuksia kiinteistöllä sijaitsee kaikki katokset ja ladot mukaan lukien 47.

Niistä pääosa on rakennettu 1930–1960. Vanhin rakennus on vuodelta 1816 ja osa on suojeltu.

Senaatti-kiinteistöt käynnistää Vuonteen vankila-alueen myynnin niin, että alue täyttyisi mahdollisimman nopeasti Jyväskylän vankilan valmistuttua.

– Tämän hetken käsitys on se, että Laukaan vankilan maat ja rakennukset myydään köntässä, koska maa-alueet ovat se houkuttava tekijä, jolla myyntiä edistetään, toimialajohtaja Jari Panhelainen Senaatti-kiinteistöistä toteaa.

Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä luonnehtii vankilan aluetta kauniiksi ja vetovoimaiseksi.

– Luonnollisesti kunta on yksi potentiaalinen ostaja, mutta mitään valmistelua saati päätöksiä asian suhteen ei ole. Olemme toki valmiit keskustelemaan myyjän kanssa.

Kiiskilä korostaa, että ennen mahdollisia ostoneuvotteluja kunnan pitää linjata, mitä vankilan mailla säilytettävine rakennuksineen voisi tehdä.

– Alueen sijainti on loistava veden äärellä. Jos alue päätyy kunnalle, kehitetään sitä huomioiden Vuonteen kiertotaloussuunnitelmat ja lähistön ekokylähanke, Kiiskilä sanoo.

Kiiskilä muistuttaa, että kunnalla on jo useita kehityskohteita, jotka vaativat suunnittelua ja rahaa. Näitä ovat muun muassa Leppäveden liikuntapuisto sekä entisen erityisammattikoulun alue Kuhankoskella, jonne havitellaan Kiiskilän mukaan vetovoimaisia asuintontteja.

Keväällä 2017 Keskisuomalaisen vaalikoneeseen vastanneista Laukaan kuntavaaliehdokkaista iso osa kannatti vankila kiinteistön hankkimista kunnan omistukseen. Vaalikoneessa mukana olleista ehdokkaista 55 prosenttia oli samaa mieltä vaalikoneväittämän kanssa: ”Laukaan kunnan kannattaa vakavasti harkita Vuonteen tyhjentyvän avovankila-alueen ja sen kiinteistöjen ostamista.”

Eri mieltä vastaajista oli 35 prosenttia ja heistä moni sillä perusteella, ettei kunnalla itsellään ole suoranaista käyttöä alueelle.