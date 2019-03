Hammashoidosta hävittäjähankintoihin – Antti Rinnettä tentattiin Jyväskylässä koko elämän kirjosta

Kännykkäkamerat räpsyivät tasaiseen tahtiin kun ihmiset halusivat yhteiskuvaan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen kanssa Jyväskylässä lauantaina. Tottuneesti Rinne poseerasi kuvattavat kainalossaan selfieitä varten.

Uskaliaimmat tituleerasivat Rinnettä jo pääministeriksikin, mutta Rinne toppuutteli topakasti näitä puheita ja muistutti, että vaalit ovat vasta tulossa.

Jyväskyläläisillä tuntui olevan paljon kysyttävää ja sanottavaa.

– Arvioisin, että täällä on 150–200 henkeä, Rinteen viestintävastaava ja poliittinen neuvonantaja Dimitri Qvintus sanoi.

Qvintus kuvaili tämän kevään vaalikiertuetta aivan toisenlaiseksi kuin vuoden 2015 kiertuetta.

– Eroa on kuin yöllä ja päivällä. Tunnelma on ollut kaikkialla positiivinen ja toiveikas. Nyt halutaan muutosta, ja päättynyt hallituskausi on selvästi jättänyt syviä jälkiä, Qvintus arvioi.

Hänen mukaansa aktiivisia on nyt erityisesti opiskelijat, eläkeläiset ja pienten lasten vanhemmat. Jyväskylässä yleisö painottui eläkeläisiin ja keski-ikäisiin.

Ihmisillä oli Rinteelle monenlaisia kysymyksiä yksittäisistä oman elämän epäkohdista valtakunnan tason yleisiin kysymyksiin. Hän sai vastatakseen muun muassa eläkkeiden verotukseen, hammashoidon kustannuksiin, hävittäjähankintoihin, maa- ja metsätalousmaan kiinteistöveroon ja terveydenhuollon kustannuksiin liittyviä kysymyksiä.

– Olen koko ikäni tehnyt töitä ja maksanut palkastani veroa – ihan mielelläni kyllä – ja käyttänyt säästöjäni kesämökin rakentamiseen, niin myydessäni nyt osuuden mökistä, vie verottaja heti kolmanneksen kauppahinnasta, Eira Summanen sanoi tuohtuneena.

– Verotusta pitää uudistaa, Summanen vaati.

Myös tuloverotus kohtelee eläkeläisiä toisin kuin palkkatyössä olevia, koska heillä ei ole tulonhankkimisvähennyksiä.

– Ehdottomasti eläkeläisten verotus on saatava samalle tasolle muiden kanssa, Rinne vakuutti ja suoraan lupasi korjata verotuksen epätasapuolisen kohtelun, jos demarit pääsevät hallitukseen päättämään.

Vanhempia ihmisiä korpeaa myös se, että lääkekulujen omavastuut ovat korkeita ja ne on maksettava heti vuoden alussa.

– Meidän mielestämme perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon pitäisi Suomessa olla maksutonta kaikille, Rinne vastasi.

Maa- ja metsätalousmaan saattaminen kiinteistöveron piiriin huolestutti useampaankin kysyjää.

– Haluaako demarit metsät ja pellot verolle, sillä ainakin aikaisemmissa ohjelmissaan puolue on tätä ajanut, Hannu Ässämäki kysyi.

Rinteen vastaus oli yksiselitteinen: ei, tämä kiinteistövero ei ole puolueen ohjelmassa.

Rinteen ympärillä oli kansalaisia tapaamassa myös keskisuomalaisia eduskuntavaaliehdokkaita.

– Meille ehdokkaille puolueen puheenjohtajan jalkautuminen kentälle on merkityksellistä ja luo yhteisen työn tuntua, Tuomas Kurttila sanoi.