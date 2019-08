Hankasalmelaisen marjayrittäjän ihmiskauppaoikeudenkäynti alkaa hovissa – syyttäjä vaatii vankilatuomiota, yrittäjä koko tuomion kumoamista

Ihmiskaupasta tuomitun hankasalmelaisen marjayrittäjän oikeudenkäynti käynnistyy Vaasan hovioikeudessa maanantaina. Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän tammikuussa 2018 yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen 26 thaimaalaisen marjanpoimijan työperäisestä ihmiskaupasta, törkeästä petoksesta ja jätelain rikkomisesta. Lisäksi yrittäjä määrättiin 3,5 vuoden liiketoimintakieltoon ja maksamaan vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä yli 300 000 euroa.

Ensimmäisenä hovioikeus jalkautuu tekemään katselmuksen yrittäjän marjatilalle Hankasalmella, jonka jälkeen asian puinti jatkuu istunnoissa Jyväskylässä ja Vaasassa. Jutun käsittely on tarkoitus saada päätökseen 26 istuntopäivän jälkeen lokakuussa.

Käräjäoikeuden tapaan oikeuskäsittelystä hovioikeudessa on tulossa tulkkauksineen mittava. 26:sta asianomistajasta Thaimaasta on henkilökohtaisesti tulossa kuultavaksi 15 poimijaa. Todistajia on nimetty yli 30, joista osa saapuu niin ikään Thaimaasta. Osa todistajista on nimetty juttuun uusina, joten ennen kuin heitä kuullaan hovioikeudessa, kuulustelee poliisi heidät lisätutkinnassa.

Yrittäjä kiistää edelleen syyllisyytensä kaikkiin rikoksiin ja vaatii valituksessaan hovioikeutta kumoamaan käräjäoikeuden tuomion kokonaisuudessaan kaikkine seuraamuksineen. Puolustus katsoo rikosoikeudellisen normiston ohella asiaan oleellisesti liittyvän valtioiden harjoittaman maahantulopolitiikan viisumisäännöksineen ja -menettelyineen sekä kysymyksen siitä, missä määrin työ, työsuhde ja työnantajan velvollisuudet voidaan ulottaa koskemaan luonnonmarjojen poimintaa.

Syyttäjä vaatii omassa valituksessaan tuomion korottamista vähintään kolmeksi vuodeksi ehdotonta vankeutta, sillä katsoo yrittäjän suunnitelmallisesti hyväksikäyttäneen thaimaalaisten poimijoiden rekrytointijärjestelmää kasvattamalla liiketoimintaansa poimijoiden hyvinvoinnin kustannuksella heidän ihmisarvostaan välittämättä.

Juttu liittyy marjayrittäjän toimintaan Hankasalmella 2016. Kun poliisi alkoi selvittää poimintakauden päätteeksi yrittäjän toimintaa ja olosuhteita marjatilalla, halusi tilalla olleista lähes 200:sta poimijasta 42 asioitaan selvittävän. Syyteharkintaan, syytteisiin ja käräjäoikeuden tuomioon asia johti 26 poimijan osalta.

Asuntona bussi, vessoja vähän – tällaisissa olosuhteissa marjanpoimijat asuivat Hankasalmella

Käräjäoikeus katsoi yrittäjän värvänneen poimijat Thaimaasta Suomeen ja heidän erehdystään sekä riippuvaista ja turvatonta asemaansa hyväksikäyttämällä saattaneen heidät luonnonmarjojen ja -sienien keräämistä sisältävään pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.

Oikeuden mukaan yrittäjä antoi poimijoille liian optimistisia lupauksia ansaintamahdollisuuksista ja työoloista. Työmatkaa varten poimijat ottivat velkaa, jota lyhennettiin marjatilistä. Vaikka poimijat tekivät jopa 15-tuntisia päiviä, ei tiliä tullut ja velat kasvoivat.

Olosuhteiden osalta oikeus arvioi poimijoiden majoitustilat jopa vaarallisiksi leirin ahtauden, epäsiisteyden sekä puutteellisen jätehuollon ja peseytymis- ja wc-tilojen vuoksi.