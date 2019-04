Hankevetäjä Henna-Mari Pekkanen huolissaan pitkäaikaistyöttömien eriarvoisesta kohtelusta – "Lääkärit eivät aina tutki kunnolla B-lausuntoa varten eivätkä anna sairauslomaa tarpeeseen"

Pitkäaikaistyötön. Monesti se on kuin leima otsassa, jonka takia työtön joutuu vähättelyn kohteeksi työmarkkinoilla, jopa terveydenhuollossa.

Näin sanoo pitkäaikaistyöttömien parissa työskentelevä palveluvastaava Henna-Mari Pekkanen Toimi Nyt! -hankkeesta. Kuuden kunnan alueella kahden vuoden ajan toiminut hanke on ollut pitkäaikaistyöttömien apuna työ- ja toimintakyvyn selvittelyssä sekä työpaikan hakemisessa.

– Monet kokevat, että he saavat terveydenhuollossa vähättelyä osakseen eikä heidän terveyttään tutkita tarkemmin. Sanotaan vain, että kaikki ongelmat johtuvat siitä, että olet työtön. Asiat ovat edenneet aivan toisella tavalla, kun olemme olleet työttömän tukena vastaanotolla, Pekkanen sanoo.

Pekkanen on törmännyt termiin työkyvytön työnhakija. Se on hänestä ihan absurdi – työkyvyttömät henkilöt roikkuvat työnhakijoina, sillä he eivät pääse työkyvyttömyyseläkkeelle. Hän on nähnyt useita lääkäreiden kirjoittamia puutteellisia B-lausuntoja.

– Siinä voidaan kirjoittaa vain, että henkilö on työkyvytön. Ei ihme, että vakuutuslääkäreiltä tulee paljon hylkäyspäätöksiä. Lääkäreille pitäisi järjestää koulutusta, että he tietäisivät paremmin, mitä lausunnossa tulee ilmetä.

– Sen lisäksi heille ei useinkaan kirjoiteta sairauslomaa, vaikka henkilö olisi sen tarpeessa. Ajatellaan, ettei työtön tarvitse sairauslomaa, vaikka siihen on työttömällä yhtäläinen oikeus kuin työssäkäyvillä.

Suomi nousee työllisyysastetta nostamalla. Pekkasen mielestä tavoite on oikea, ja sen saavuttamiseksi pitää pureutua työttömyyden ”kovan ytimeen”.

– Kun osatyökykyisten työpanos saadaan työmarkkinoille ja työkyvyttömät pois työnhakijoista, työllisyysaste nousee. Nyt tarvitaan lisää panoksia työttömien todellisen työkyvyn selvittämiseen, osatyökykyisten työllistämisen markkinointiin, heitä palkkaavien yritysten tukemiseen sekä muiden tukitoimien kehittämiseen, Pekkanen esittää.

Kun työtön saa viranomaiselta lisäselvityspyynnön esimerkiksi terveydentilastaan, monet eivät Pekkasen mukaan tiedä mitä tehdä tai eivät jaksa tehdä mitään.

– Lappu jää pöydälle ja mietitään vain, ettei taaskaan tullut mitään apua. Ihmiset menettävät toivonsa ja kokevat jäävänsä heitteille.

– He tarvitsevat tsemppiä ja apua eikä karenssia. Valitettavasti viranomaisilla ei ole riittävästi resursseja olla konkreettisesti auttavana kätenä, Pekkanen sanoo.

Pekkasen mielestä työllistämisketju on nykyisin hajanainen.

– Olisi hienoa, jos luotaisiin seudullisia yhden luukun malleja, joista työtön ja yrittäjä saisivat neuvon ja tuen helposti ja nopeasti.

Pitkäaikaistyöttömät ovat heterogeeninen ryhmä, jossa osa on aidosti työhaluisia, mutta usein osatyökykyisiä, osa työtä eri syistä vältteleviä sekä osa selkeästi työkyvyttömiä henkilöitä.

– Monilla on tilanteensa taustalla joku sairaus tai muu ongelma. Monet ovat silti aidosti työhaluisia, mutta heille työpaikan tai edes työkokeilupaikan saaminen on ollut haastavaa.

Hanke on koettanut työllistää heitä palkkatuella ja työkokeilulla. Pekkanen on törmännyt ennakkoluuloihin pitkäaikaistyöttömiä kohtaan.

– Toivoisin, että yritykset ottaisivat pitkäaikaistyöttömiä avomielisemmin vastaan edes kokeiluun. Nyt suhtaudutaan aika skeptisesti ja sanotaan heti, ettei uskalleta palkata sairauslomapelon takia tai siksi, ettei ole aikaa työnohjaukseen.

– Nyt monissa kunnissa kärsitään yhtä aikaa työvoimapulasta ja työttömyydestä. Työkokeilun kautta voi saada hyvän työntekijän.

KAINALO

Yksi pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä haittaava muutos on, että työmarkkinoilta ovat poistuneet niin sanotut matalan kynnyksen työpaikat.

Palveluvastaava Henna-Mari Pekkasen mukaan yritysten rekrytoinneissa korostuu tehokkuus ja tuloksellisuus. Hän ehdottaa, että yrittäjät kävisivät läpi prosessejaan ja etsisivät sieltä työn sujuvuutta haittaavia pullonkauloja.

– Löytyisikö yrityksistä ylimääräiseksi koettua, suhteellisen yksinkertaista silpputyötä, jota pitää saada tehtyä, mutta kenelläkään ei ole oikein aikaa sen tekemiseen? Sitä kautta moni osatyökykyinen pääsisi kiinni työelämään ja voisi näyttää tarpeellisuutensa.

Yksi porkkana yrityksille voisi Pekkasen mukaan olla työsuhteeseen tulevan pitkäaikaistyöttömän mahdollisen sairausloman omavastuupäivien poistaminen.

– Jos Kela maksaisi sairauslomakulut, se poistaisi yhden esteen ja lisäisi varmasti yrittäjien kiinnostusta käyttää esimerkiksi palkkatukea.

Yksi ongelma pohjoisessa Keski-Suomessa ovat pitkät välimatkat.

– Monellakaan ei ole ajokorttia tai autoa, jolla voisi kulkea työkokeilussa. Ja jos on, niin työkokeilun yhdeksän euron lisä ei kata työmatkakuluja, sanoo Pekkanen.