Harakka: Traficom valmistelee virkapäätöksenä Skopjen-lentojen lopettamista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee Skopjen-lentojen lopettamista virkapäätöksenä, kertoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) saapuessaan hallituksen neuvotteluun Helsingin Säätytalolle.

Harakan mukaan Traficom kertoo asiasta itsenäisesti saatuaan valmistelun valmiiksi. Harakan mukaan asian valmistelussa on selvitetty useita mahdollisia reittejä. Myös oikeuskansleri Tuomas Pöystiä on kuultu asiasta.

– On todettu, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on toimivalta sillä edellytyksellä, että se saa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta ja mahdollisesti myös rajaviranomaisilta lausunnon, jonka pohjalta voi edetä. Tämä työ on nyt täydessä käynnissä, Harakka sanoi.

Harakka sanoi Säätytalolle saapuessaan, että on poikkeuksellista, että yksi ainoa reitti tuo Suomeen paljon tartuntoja. Tähän mennessä Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta tulleista matkustajista 41:llä on todettu koronatartunta.

Seuraava lento Skopjesta Turkuun on saapumassa myöhemmin tänä iltana. Harakka ilmoitti maanantaina tuovansa hallituksen neuvotteluun esityksen, jonka mukaan Turun ja Skopjen väliset lennot katkaistaisiin väliaikaisesti epidemiantilanteen vuoksi. Hän on aiemmin sanonut, että viimeinen lento voisi saapua lauantaina 29. elokuuta.

– En näe mitään syytä, miksi aikataulu ei voisi olla sellainen, että ne loppuvat reilun viikon päästä, Harakka sanoi tiistaina Säätytalon portailla.

Ohisalo: Ei luvassa loivennuksia riskirajaa

Hallitus neuvottelee tiistai-illan ajan rajapäätöksistä. STT:n tietojen mukaan neuvottelujen odotetaan kestävän useita tunteja.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi toimittajille, että hallitus neuvottelee tiistaina ylipäänsä tautitilanteesta. Hänen mukaansa hallitus pitää kiinni aiemmasta rajasta matkustusrajoitusten määrittelylle. Riskirajan on katsottu ylittyvän, jos valtiossa on todettu vähintään 8–10 koronatapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana.

– Muistutan, että tämä on Euroopan tiukin säännös. Edelleen Suomen tautitilanne on Euroopan parhaita, ja olemme tehneet aika tiukkoja toimia, Ohisalo sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on aiemmin esittänyt rajan loiventamista talouden vuoksi.

MTV Uutisten mukaan hallitus neuvottelee uusien maiden ottamisesta sisärajatarkastusten piiriin. Esillä ovat olleet Tanska, Islanti ja Kreikka. Kaikki kolme maata on aiemmin poistettu sisärajavalvonnan piiristä. Edellisissä neuvotteluissa kaksi viikkoa sitten valtioneuvosto päätti ottaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Hollannin- ja Belgian-liikenteessä.