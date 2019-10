Harjavallan rikosepäily koveni: Teinityttöä epäillään murhan yrityksestä

Harjavallassa Satakunnassa viime perjantaina tapahtuneen epäillyn väkivaltarikoksen tutkintanimike on koventunut tutkinnan aikana, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Tapausta tutkitaan nyt murhan yrityksenä ja törkeänä ryöstönä, kun sitä aiemmin tutkittiin tapon yrityksenä. Poliisin mukaan tutkintanimike tarkentui teon suunnitelmallisuuden ja uhriin kohdistetun väkivallan määrän vuoksi.

Poliisin mukaan 16-vuotias tyttö hyökkäsi hengenvaarallisesti teräaseen kanssa 52-vuotiaan naisen kimppuun yksityisasunnossa perjantaina aamuyöllä. Epäilty pakeni teon jälkeen paikalta. Hänet otettiin kiinni Harjavallan keskustassa perjantaina aamupäivällä.

Viikonloppuna poliisi kuulusteli tapaukseen liittyviä ihmisiä ja teki teknistä tutkintaa tapahtumapaikalla ja lähiympäristössä.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä tekoon liittyvän suunnitelmallisuutta. Esitutkinnassa on selvinnyt myös, että uhrilta on viety omaisuutta.

Uhri on saanut hoitoa vammoihinsa ja päässyt kotiin sairaalasta, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan ei ole syytä epäillä muiden ihmisten osallisuutta tekoon.