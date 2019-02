Harjun Talvimaa etenee: Lauantaina vietetään lumilautaparkin avajaisia ja kisataan Harju Open -tittelistä

Jyväskylän Harjulle on kovaa vauhtia rakentumassa urbaani lumilautailupaikka. Kaikille avoimen ja ilmaisen liikuntapaikan avajaisia juhlitaan tämän viikon lauantaina Harju Open –nimisen tapahtuman merkeissä. Lumilautailualuetta ovat tällä viikolla olleet työstämässä Jyväskylän Lumilautailijat ry:n sekä Havumäki Ranchin vapaaehtoiset.

– Kelit eivät ole tehneet tästä helppoa, kun välillä on satanut ja välillä jäätynyt. Olemme itse tuoneet paikalle uutta lunta ja kyllä tästä helposti lauantaiksi valmista saadaan, lupaa Jyväskylän Lumilautailijat ry:n Petro Kukkonen.

Jylhien Neron portaiden ympäristöön asettuva lumilautaparkki on lauantaina päivällä auki kaikille halukkaille laskijoille. Illalla suomalaisen lumilautailun huippunimet kokoontuvat kilvoittelemaan Harju Open –tittelistä.

– Kilpailussa ovat mukana muun muassa Merika Enne, pitkän linjan jyväskyläläislähtöinen laskija Petrus Koskinen sekä erittäin kovia nuoren kaartin edustajia kuten Roope Rautiainen ja Kiril Rikkilä, luettelee Kukkonen esimerkkejä.

Kilpailu on kuitenkin toissijainen näytösluonteinen tapahtuma. Pohjimmaisena ajatuksena on aktivoida Harjun alueen talvikäyttöä. Harju Open -tapahtuma ja lumilautaparkin rakentaminen ovat osa viime syksynä käynnistynyttä Harjun Talvimaa -projektia. Projekti sai alkunsa Jyväskylän Lumilautailijat ry:n ja Taiteen edistämiskeskuksen aloitteesta. Mukana tiiviisti on myös Jyväskylän kaupunki.

– Homman visiona on saada Harjusta tulevaisuuttakin ajatellen kiinteä lumilautailupaikka. Tämä lauantain tapahtuma on vain pintaraapaisu sitä ajatellen, Kukkonen kuvailee.

Harjun Talvimaa -suunnitelman myötä lumilautailun lisäksi tulevaisuuden ratkaisuina on pohdittu esimerkiksi hiihtolatua, kesäteatterin alueen kehittämistä sekä uusia valaistusratkaisuja. Ideasuunnitelma on lauantaina esillä Harju Open -tapahtumassa ja päätöksiä suunnitelmien eteenpäin viemisestä tehdään myöhemmin.

Lauantain päivätapahtumassa myös ensikertalaiset voiva kokeilla lumilautaparkkia ja lajia Suomen Lumilautaliiton avulla. Liitto tuo paikalle lumilautoja, joten omaksi varusteeksi riittää kypärä. Kokeilijoita on ohjaamassa iltakilpailuunkin osallistuva, 2015 lumilautailun MM-kisoissa big airin hopeaa voittanut Merika Enne. Hän oli mukana myös Sotshin olympialaisissa 2014, mutta kisat jäivät loukkaantumisen vuoksi kesken.

Lauantain avajaistapahtuman jälkeen Harjun lumilautailualue on kaikille vapaassa ja ilmaisessa käytössä niin kauan kuin lumitilanne sallii, omalla vastuulla tietenkin.

Harjun Talvimaa -suunnitelmaan voit tutustua myös kaupungin sivuilla.