Jyväskylän kaupungin kiinteistömanagerin Britta Tuppuraisen mukaan Harjun iltasoittoa ei ole kuulunut teknisten ongelmien takia.

– Välillä tekniikka vaan pettää. Siksi tänä kesänä ei vielä ole kunnolla iltasoittoa kuultu.

Jyväskylän Harjun Vesilinnan iltasoitto on jyväskyläläinen kesäperinne. Soitto kuullaan joka ilta kesä-, heinä- ja elokuun ajan. Harjulta soitetaan äänite Torsten Lindforsin trumpetilla soittamasta Laulu synnyinseudulle kappaleesta. Kappale on Aulis Raitalan sävellys, jota on soitettu Jyväskylässä vuodesta 1976 lähtien.

– Tekniset häiriöt on nyt selätetty, ja sain tietää, että tänään pitäisi soiton kuulua normaalisti. Palautetta on toki tullut, ja nyt asia on hoidossa.

Harjun iltasoitto kuuluu iltaisin klo 20.