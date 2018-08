Harkimo: Liike Nyt päättää syyskuussa vaaleihin lähtemisestä – "Kiinnostus on ollut paljon suurempaa kuin osasin kuvitella"

Kansanedustaja Harry Harkimon ja SDP:n ex-puoluesihteerin Mikael Jungnerin viime huhtikuussa perustama Liike Nyt sai keväällä runsaasti julkisuutta, mutta sen jälkeen on ollut hiljaisempaa. Maanantaina liike putkahti jälleen julkisuuteen kertomalla, että turkulainen kiinteistövälittäjä ja paikallispoliitikko Jethro Rostedt ja ravintolayrittäjä Seppo "Sedu" Koskinen ovat liittyneet liikkeen riveihin.

Mitä liikkeellänne on nyt suunnitelmissa?

– Meillä oli eilen Turussa liikkeen tapahtuma, ja siellä Rostedt ja Koskinen liittyivät mukaan. Tänään meillä on tapahtuma Kouvolassa, huomenna Jyväskylässä ja Kuopiossa ja ensi viikolla Tampereella. Syyskuun puolessavälissä meillä on iso tapahtuma Helsingissä. Me kartoitamme nyt ihmisten kiinnostusta ja innostusta. Se on ollut valtavaa. Helsingin tapahtumaan on ilmoittautunut jo yli 600 ihmistä.

– Me tavataan nyt näitä ihmisiä ja katsotaan mikä on tilanne. Me päätämme syyskuun lopussa lähdemmekö mukaan vaaleihin. Se riippuu näistä tapaamisista ja ihmisten innosta. Nyt näyttää, että innostus on suurta.

Eli eduskuntavaaleihin lähteminen on ihan reaalinen vaihtoehto?

– Se on ihan reaalinen vaihtoehto. Meillä on jo toimisto (Helsingin) Abrahaminkadulla, missä on kolme ihmistä töissä.

Kuinka suurella todennäköisyydellä Liike Nyt nähdään ensi kevään eduskuntavaaleissa?

– En pysty sanomaan sitä vielä, mutta totta kai meillä on tavoitteena, että saisimme ihmiset innostumaan ja lähtemään sinne. Hyvältähän se näyttää. Kyllä kiinnostus on ollut paljon isompaa kuin olin kuvitellut.

Liikkeeseenne on liittynyt myös sitoutumattomia valtuustoryhmiä Heinolassa ja Jämsässä. Millä argumenteilla olette saaneet heidät liittymään riveihinne?

– Neuvottelemme tällä hetkellä monien muidenkin kanssa. Emme ole heitä mitenkään houkutelleet mukaan, he tykkäävät tästä meidän systeemistämme. Meihin tulee liittymään vielä paljon muitakin.

Vielä keväällä sanoit, että Jethro Rostedt ei ole uskottava poliitikko, mutta nyt hän on liittynyt teidän ryhmäänne. Mistä moinen mielenmuutos?

– Hänhän on Turussa kunnallispoliitikkona ja halusi liittyä meidän Turun ryhmäämme. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä me otamme kaikki vastaan, jotka haluavat liittyä, emme me sano kenellekään, että sinä et saa liittyä.

Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota siihen, että annoit äskettäin haastattelun J. Kärkkäinen Oy:n julkaisemalle KauppaSuomi-lehdelle. Vuonna 2013 Magneettimedian päätoimittajana toiminut Juha Kärkkäinen sai sakkoja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio liittyi Magneettimediassa julkaistuihin kirjoituksiin, joissa solvattiin juutalaisia. Sisältyikö tähän haastattelun antamiseen jonkinlainen poliittinen linjanveto?

– Ei todellakaan. En ota kantaa siihen, onko lehti demarilehti vai onko se kommunistien lehti vai kenen lehti se on. Mä annan haastattelun niille, jotka pyytävät haastattelua. En valitse medioita sen mukaan, kuka ne omistaa.

Miten luonnehtisit Liike Nytin suhdetta laitaoikeistolaiseen poliittiseen toimintaan?

– Emme me hyväksy niitä, tietystikään.

Teidän liikkeenne on profiloitunut keulahahmojensa puolesta keski-ikäisten tai jopa myöhäiskeski-ikäisten miesten liikkeenä, kun Harkimon ja Jungnerin rinnalle tulivat nyt Rostedt ja Koskinen. Miten te itse koette tämän?

– Kyllä meille on tulossa myös paljon nuoria ja naisia mukaan. Se oli nyt vaan ihan sattumaa, että Rostedt ja Koskinen sattuivat nyt tulemaan mukaan.