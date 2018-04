Harkimon ja Jungnerin odotetaan kertovan lisää uudesta liikkeestä

Mikael Jungnerin ja Harry "Hjallis" Harkimon odotetaan kertovan tänään lisää tietoja uudesta liikkeestä.

Ylen mukaan Liike Nyt julkistetaan aamupäivällä, kun kaksikko on Ylen Ykkösaamun haastateltavana. Kansanedustaja Harkimo on kymmenen jälkeen alkavan ohjelman vieraana ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Jungner on ohjelmassa haastateltavana.

Ylen mukaan organisaation verkkosivut on tarkoitus julkistaa heti sen jälkeen, kun Harkimo on kertonut liikkeen tavoitteista.

Uusia tietoja liikkeestä on annosteltu tällä viikolla tarkasti. Helsingin Sanomat kertoi myöhään keskiviikkoiltana, että Harkimo ja Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä. Liikkeen tarkoituksena olisi asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa ensi vuonna, ja se edustaisi markkinaliberaalia linjaa. Torstaina Harkimo erosi kokoomuksesta. Jungner on eronnut aiemmin SDP:stä.

Myöhemmin kävi ilmi, että jo keskiviikkona Patentti- ja rekisterihallitukseen oli tehty ilmoitus Liike Nyt -nimisestä yhdistyksestä, jonka tarkoituksena on uudistaa politiikan toimintatapoja ja päätöksenteon prosesseja. Yhdistyksen puheenjohtajaksi oli merkitty Harkimo ja ilmoituksen yhteyshenkilöksi nainen, jonka kanssa liikkeeseen yhdistetty toimittaja Tuomas Enbuske Ilta-Sanomien mukaan seurustelee.

Kahden vai useamman liike?

Julkisuudessa on toistaiseksi laihoin tuloksin arvuuteltu ja paljastettu, keitä muita liikkeeseen mahdollisesti liittyy. Lukuisat esillä olleet nimet ovat kieltäneet olevansa millään tavalla mukana.

Kokoomusvaikuttajista Elina Lepomäkeä ja Juhana Vartiaista ei ole pyydetty mukaan. Samoin vihreiden Antero Vartia sanoi, ettei ole tekemisissä liikkeen kanssa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn johtaja Matti Apunen kertoi STT:lle, ettei ole liittymässä mihinkään puolueeseen, mutta tukee ideoita, jos ne ovat hänestä oikean suuntaisia.

HS:n tietojen mukaan vasemmistoliiton entiseltä puheenjohtajalta Suvi-Anne Siimekseltä kysyttiin maaliskuussa, voisiko hän harkita ehdokkuutta. Hän on kuitenkin sanonut, että keskittyy työhönsä Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajana.