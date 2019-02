Harkitse tarkkaan, ostatko lippujasi tältä sivustolta, varoittaa kuluttajaviranomainen – vuoden aikana tullut noin 500 yhteydenottoa

Lipunmyyntisivusto Viagogon kanssa asioimista kannattaa harkita tarkkaan, sanoo kuluttaja-asiamies tiedotteessa. Suomen kuluttajaviranomaisille on tullut kahden viime vuoden aikana noin 500 yhteydenottoa Viagogosta, ja sivuston toiminta on oikeuskäsittelyssä Sveitsissä.

Kuluttajien ilmoitusten mukaan sivustolla on ollut harhaanjohtavaa tietoa tapahtumalippujen määristä ja hinnoista. Monille on myös syntynyt käsitys, että Viagogo on tapahtumien virallinen lipunmyyjä, vaikka kyse on lippujen jälkimarkkinapaikasta.

Lisäksi sivustolla ei ilmoiteta selvästi arvonlisäverosta tai käsittely- ja varausmaksuista, minkä vuoksi maksukorteilta on veloitettu ilmoitettua suurempi hinta.