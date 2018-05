Harva huomaa siviiliasuisia poliiseja lentokoneessa: Poliisi saattoi satoja palautuspäätöksen saaneita reittilennoilla viime vuonna

Valtaosa poliisin palauttamista ihmisistä kulkee reittilennoilla, kertoo poliisitarkastaja Mia Poutanen Poliisihallituksesta. Poliisi tekee päätöksen siitä, miten palautus tehdään.

Palautettavien joukossa voi olla niin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kuin rikoksen tehneitä.

– Valvotussa palautuksessa vahdimme, että palautettava menee koneeseen. Jos on pienintäkään epäilystä, että palautettava aikoo aiheuttaa itselleen ongelmia tai on turvallisuusriski lennolle, asetetaan hänelle aina saattajat.

Poliisin palauttamista ihmisistä tiedotetaan lentohenkilökunnalle, vaikka he matkaisivat yksin.

Poutanen arvioi, että reittilennoilla palautettiin viime vuonna noin 400 ihmistä poliisin saattamina. Poliisit eivät pidä lennolla virkapukua.

– Jos palautettava käyttäytyy asiallisesti, eivät muut yleensä tiedä, että koneessa on palautuspäätöksen saanut ihminen.

Poutasen mukaan valtaosa palautuslennoista sujuu häiriöttä. Poikkeuksiakin on.

– Palautettava saattaa vastustaa palautusta häiriköimällä, kuten pitämällä kovaa ääntä tai poliisia fyysisesti vastustamalla. Kapteenilla on aina viime käden oikeus päättää, keitä hänen koneessaan saa olla. Välillä myös poliisit ja saatettavat on laitettu ulos koneesta. Silloin palautus on jouduttu perumaan siltä osin ja yrittämään toisella kertaa uudestaan, Poutanen kertoo.

– Tarvittaessa poliisi palauttaa palautusta vastustavat ja erityisen vaaralliset henkilöt erillisellä tilauslentokoneella.

Finnair: Ihmisten lentokuntoa arvioidaan kaikin tavoin

Finnair ei anna henkilökunnalleen erillisiä ohjeita niille reittilennoille, joilla matkaa palautuspäätöksen saaneita, kertoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist.

Aihe nousi esille aiemmin toukokuussa, kun Twitterissä levinneessä kirjoituksessa kerrottiin kahden Finnairin työntekijän tiedustelleen, onko matkustaja lentokuntoinen. Kuntoa tiedusteltiin sen jälkeen, kun matkustaja oli kysynyt samalla lennolla palautettavasta ihmisestä.

Tallqvist kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Henkilökunnan tehtävänä portilla ja koneessa on huolehtia, että lento sujuu mahdollisimman rauhallisesti. Henkilöstömme arvioi ihmisten lentokuntoa kaikin tavoin, kuten onko hän terveytensä puolesta lentokuntoinen tai vaikuttaako hän siltä, että hän voi aiheuttaa jotain häiriötä lennolla, Tallqvist kertoo STT:lle.

Matkustaja tarkensi Twitterissä, että hän oli ollut palautustilanteesta silminnähden järkyttynyt, mutta ei kokenut henkilökunnan tiedusteluja uhkaaviksi. Hän kuitenkin lisäsi, ettei uskaltanut tehdä tilanteessa mitään, jotta häntä ei poistettaisi koneesta.

Tallqvistin mukaan kaikkia häiriötilanteita käsitellään samalla tavoin.

– Jos henkilö kieltäytyy vaikka istumasta, kun turvavyövalo palaa ja viivästyttää lennon lähtöä, voidaan hänet silloin poistaa koneesta.

Finnair on ottanut matkustajaan yhteyttä tapauksen selvittämiseksi.

Tallqvistin mukaan Finnair ei ole saanut reittilennoilla tehtävistä palautuksista yhtään virallista palautetta, mutta osa palautuksista herättää keskustelua netissä.