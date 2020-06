Hassi: Suuri valiokunta tukee Suomen neuvotteluja EU:n elpymispaketista

Suuri valiokunta tukee sitä, että Suomi lähtee neuvottelemaan EU:n elpymispaketista. Suurella valiokunnalla ei ole neuvottelujen tässä vaiheessa myöskään huomautettavaa valtioneuvoston kantaan asiasta, kertoi valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) kokouksen jälkeen.

Hassin mukaan valiokunta tarkentaa kantaansa sitä mukaa kuin neuvottelut ja asian käsittely etenee.

– Tämä on vasta ensimmäinen vaihe aika monimutkaisessa kokonaisuudessa, joten suuri valiokunta vielä tarkentaa kantaansa, Hassi sanoi kokouksen jälkeen tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa on monia asioita, joista komission esitykset vielä tarkentuvat. Hassi pitää melko selvänä, että koko pakettiin tulee vielä muutoksia.

Elpymissuunnitelman käsittelyn arvioidaan jatkuvan pitkälle vuoden toiselle puoliskolle.

– Oma arvioni on, että ollaan jo aika pitkällä Saksan puheenjohtajakaudella ennen kuin on valmista.

Saksa on EU:n puheenjohtajamaa heinäkuusta joulukuun loppuun.

Perustuslakivaliokunta katsoi, että tällaisenaan suunnitelmaa ei pidä hyväksyä, mutta Hassin mukaan se on myös valtioneuvoston kanta.

Suuri valiokunta sai kokouksessaan valmiiksi lausuntonsa EU:n elpymissuunnitelmasta käytäviin neuvotteluihin.

Paketin koko ja ehdotuksen oikeusperusta keskeisiä kysymyksiä

Hassin mukaan suunnitelmalla on EU:n jäsenvaltioissa varsin laajaa kannatusta hallitusten ja talousasiantuntijoiden kesken sekä myös elinkeinoelämän piirissä.

– Mutta mikä on paketin koko? Missä määrin on mahdollista EU:lle otettavalla lainalla rahoittaa jäsenmaille annettavia avustuksia? Ja mikä on ehdotuksen oikeusperusta? Ne ovat keskeisiä kysymyksiä, joista jäsenvaltiot neuvottelevat.

Perustuslakivaliokunta: Elpymissuunnitelma ei välttämättä kaikilta osin EU:n oikeuden mukainen

Perustuslakivaliokunta arvioi aiemmin, että EU:n elpymissuunnitelma ei välttämättä kaikilta osin ole EU:n oikeuden mukainen. Valiokunnan mukaan valtioneuvoston on syytä varmistua, että sääntelylle on asianmukainen oikeusperusta EU-oikeudessa.

Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausunnon valtioneuvoston selvityksestä ehdotuksista EU:n elpymissuunnitelmaksi.

Valiokunta on valtioneuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että elpymisvälineeseen tulee tehdä keskeisiä muutoksia.

Valiokunnan mielestä valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään unionin nyt ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomen vastuuta ja sen toteutumisen riskiä on mahdoton arvioida, koska se pitkän kestoajan vuoksi koostuu useista tulevaisuuteen sijoittuvista epävarmoista tapahtumista. Valiokunta on korostanut, että Suomen valtion vastuun yläraja tulee määritellä tarkasti.

Valiokunnan mielestä Suomen valtaa päättää budjetistaan tulee suojata mahdollisimman tehokkaasti. Suomen vastuut eivät saa valiokunnan mukaan kasvaa ainakaan tavalla, joka voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai valtion perustuslaillisten velvoitteiden toteutumisen.

Valiokunnan mielestä komission ehdotukset edustavat "laadullisesti ja rahoituksen määrän osalta uudenlaista elementtiä unionin toiminnassa".

Satojen miljardien elpymisväline

Euroopan komissio on ehdottanut, että EU:n seuraavan seitsenvuotisen budjetin yhteyteen tulisi mittava, 750 miljardin euron elpymisväline koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin hoitamiseksi. Välineestä jaettaisiin jäsenmaille 500 miljardia euroa tukina ja 250 miljardia lainoina.

Komissio on ehdottanut vuosien 2021–2027 budjetin kokonaistasoksi noin 1 100 miljardia euroa. Elpymisväline ja budjetti muodostaisivat näin ollen noin 1 850 miljardin euron kokonaisuuden.

Suomen hallitus on halunnut, että elpymisvälineen kokoa pienennettäisiin ja lainojen osuutta kasvatettaisiin. Hallitus on myös toivonut, että elpymisvälineen voimassaoloaikaa rajattaisiin tiukemmin lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta ja yhteisen lainan takaisinmaksuaikaa lyhennettäisiin esitetystä 30 vuodesta.