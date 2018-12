Presidentin puoliso Jenni Haukio edusti Linnan juhlissa pelkistetyssä, vaaleassa ja suoralinjaisessa iltapuvussa.

Hillitty puku päästää pääosaan materiaalin.

– Tyylikäs, presidentin puolison arvolle sopiva puku, arvioi vaatturiliike Sauman toimitusjohtaja, vaatturi Tuomo Pynttäri STT:lle.

Iltapuku on valmistettu Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kehittämällä teknologialla, jossa vaate tehdään ekologisesta, koivuperäisestä ioncell-kuidusta. Ioncell-kuitua tehtiin pukua varten kesällä, minkä jälkeen kuidusta tehtiin lankaa syksyllä. Kangas kudottiin käsin.

Jenni Haukiolla oli yllään paras puku tähän mennessä, sanoi puolestaan laulaja Helena Lindgren, joka on juhlinut Linnassa neljä kertaa.

– Se on kyllä erittäin hyvin leikattu puku. Sehän ei riitä, että puku on hyvä kun sen kantaja seisoo. Sen täytyy olla hyvä myös istuessa ja kumartuessa. Jo materiaali on nerokas idea sinänsä, hyvin kantaaottava ja eteenpäin katsova, Lindgren kuvailee STT:lle.

Puvun ovat suunnitelleet Emma Saarnio ja Helmi Liikanen.

"Upea niin kuin aina"

Presidentti julkisti kuvan puolisonsa Jenni Haukion iltapuvusta tviittaamalla parin yhteiskuvan juuri ennen juhlien alkua. Kun presidentiltä kysyttiin mielipidettä puvusta, hän vastasi naurattamalla toimittajia.

– Voinko minä olla siitä jotakin mieltä?

– Onhan se upea. Niin kuin aina, Niinistö jatkoi.