"He antoivat yhteiskunnalle enemmän kuin se voi keneltäkään vaatia" – Lue poliisiylijohtaja Kolehmaisen puhe kokonaisuudessaan täältä

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen muistutti Pihtiputaan poliisisurmien 50-vuotismuistopäivän tilaisuudessa pitämässään puheessa, että poliisi joutuu menemään tilanteisiin, joihin kukaan muu ei mene. Poliisin on toimittava tilanteissa, joissa muut eivät pysty toimimaan.

Kolehmainen korosti puheessaan poliisin työturvallisuuden tärkeyttä, jotta Pihtiputaan kaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin. Jotta poliisi voi turvata muita, sen on pystyttävä turvaamaan itsensä.

– Poliisin työturvallisuuden eteen on tehty vuosikymmeniä pitkäjänteistä työtä ja se jatkuu edelleen. Koko organisaation on tuettava yksittäisen poliisin toimintaa parhailla varusteilla, koulutuksella ja johtamisella, Kolehmainen totesi puheessaan.

Lue tästä puhe kokonaisuudessaan:

Noudatan esimiesteni käskyjä ja olen valmis kohtaamaan poliisin ammattiin liittyvät vaarat.

Näin todetaan poliisin eettisessä valassa, jonka jokainen virkaan astuva poliisi antaa valmistumisensa yhteydessä.

Hinta on aivan liian kova, kun nuo riskit toteutuvat. Itsenäisyyden aikana virkatehtävissä on menehtynyt 130 poliisia, tällä vuosituhannella kaksi. Heidän kaikkien nimensä ovat Poliisiammattikorkeakoulun muistoseinällä.

Poliisin tehtävänä on olla kaikkien aikojen turvaaja kaikille. Poliisi joutuu menemään tilanteisiin, joihin kukaan muu ei mene. Poliisin on toimittava tilanteissa, joissa muut eivät pysty toimimaan.

Konstaapelit Veikko Riihimäki, Onni Saastamoinen, Pentti Turpeinen ja Mauno Poikkimäki saivat viisikymmentä vuotta sitten tehtävän, jolta he eivät koskaan palanneet. Pihtiputaalla ammuttiin kahdeksan surmanluotia. Kahdeksan lasta menetti isänsä. Puolisot menettivät miehensä, muut omaiset läheisensä.

Jotta poliisi voi turvata muita, sen on pystyttävä turvaamaan itsensä. Poliisin työturvallisuuden eteen on tehty vuosikymmeniä pitkäjänteistä työtä ja se jatkuu edelleen. Koko organisaation on tuettava yksittäisen poliisin toimintaa parhailla varusteilla, koulutuksella ja johtamisella.

Olemme vasta hankkineet hälytystehtäviä hoitaville partioille uusia luotisuojattuja ajoneuvoja, suojavarusteita ja voimankäyttövälineitä. Ennalta estävää työtä, neuvottelutoimintaa ja taktista ensihoitoa on kehitetty koko maan alueella.

Suomalaiset pitävät poliisin ylivoimaisesti tärkeimpänä tehtävänä sitä, että olemme kiireellisissä tilanteissa paikalla minuuteissa. Vakavat väkivallanteot on pystyttävä estämään. Keskeisin tuohon suorituskykyyn vaikuttava tekijä on henkilöstömäärä.

Yhteiskunta viime kädessä määrittää voimavarat. Olen toiveikas ja haluan uskoa, että päättäjät haluavat säilyttää suomalaisen poliisin suorituskykyisenä, arvostettuna ja luotettavana vastakin.

Pihtiputaalla menehtyneitä poliiseja nämä pyrkimykset eivät tuo takaisin. Heidän uhrauksensa velvoittaa kuitenkin meitä virassa olevien pitämään huolta siitä, että olemme varautuneet kaikkeen mahdolliseen – ja jopa mahdottomaan.

Jokainen suomalainen poliisi on omalla jokapäiväisellä työllään varmistamassa osaltaan, että Suomi on maailman turvallisimpia maita. Siksi väkivallanteko poliisia kohtaan on väkivaltaa koko suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Sitä emme voi sallia.

Yleinen järjestys ja turvallisuus ovat järjestäytyneen ja demokraattisen yhteiskunnan peruspilareita. Meille poliiseille on sisäisen turvallisuuden luotettavina ja arvostettuina ammattilaisina kunnia-asia suojella näitä jokaiselle kansalaiselle tärkeitä perusoikeuksia.

Hyvät läsnäolijat,

kunnioittakaamme kaikki tänään näiden poliisisankarivainajien muistoa, jotka ovat antaneet yhteiskunnalle enemmän kuin se voi keneltäkään vaatia.