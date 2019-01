Presidentti Sauli Niinistön valtiovierailun yhteydessä järjestetyn talviurheiluvuoden avajaisten päätösnumeron tähdeksi oli nostettu suomalainen poplaulaja Isac Elliot, 18.

Toista kertaa Kiinassa vieraileva Elliot pyrkii ottamaan maan musiikkimarkkinoita haltuun.

Hän on tavannut paikallisia musiikkialan toimijoita, suoratoistopalvelujen edustajia sekä levy-yhtiöitä.

Suunnitelmissa on myös yhteinen kappale tunnetun kiinalaisen artistin kanssa, mutta Elliot ei vielä halunnut paljastaa, kenestä on kyse.

Musiikki-ala Kiinassa on täysin erilainen kuin mihin Elliot on tottunut, mutta hänen mukaansa maasta löytyy jo nyt hänen musiikkiaan kuuntelevia faneja.

– Fanikulttuuri on täällä ihan erilainen, tosi kiinnostava. He jotenkin näyttävät sen, että he ovat tosi innoissaan. Tuolla bäkkärillä aikuiset miehetkin ovat ihan silleen, Elliot kertoi suomalaismedialle ennen talviurheiluvuoden avajaisia Pekingissä.

Suomalaistähden ulkonäkö herättää Kiinassa paljon huomiota.

– Olen pitkä, minulla on ihan valkoiset hiukset, ja ihmiset tulevat koskemaan minun hiuksiani.

Elliot on tekemässä kansainvälistä levysopimusta. Hänen tavoitteensa Kiinassa ovat samanlaisia kuin tällä hetkellä Euroopassa.

– Yritetään ottaa koko Eurooppa vähän paremmin haltuun ja sama sitten täällä, tulemme samalla levy-yhtiöllä tänne.

Pohjatyötä on jo tehty Kiinassa. Elliotilla on muun muassa tilit kiinalaisen sosiaalisen median palveluissa ja ihmisiä niitä hoitamassa.

Aiemmin suomalaisista laulajista esimerkiksi Saara Aalto on tehnyt musiikkia myös Kiinassa.

Yllätyskutsu presidenttien illalliselle

Maanantaina hän pääsi osallistumaan presidentti Niinistön ja Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin, presidentti Xi Jinpingin illalliselle. Arvokas kutsu tuli yllätyksenä Elliotille.

– Piti käydä päivää ennen lähtöä hakemassa musta puku, hän sanoi naurahtaen.

– Se oli sellainen once in the lifetime -kokemus.

Illalliselle osallistui muun muassa suomalaisia ja kiinalaisia ministereitä. Elliot kertoi keskustelleensa illallispöydässä muun muassa siitä, millaisia kieliä suomi ja kiina ovat.

Elliot kehui, miten välittömältä presidentti Niinistö vaikuttaa.