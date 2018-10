Heidät kansa haluaa eduskuntaan Keski-Suomesta – katso lista kaikista KSML-kyselyssä mainintoja saaneista

Tunnetut nimet ja näkyvät poliitikot keräävät mainintoja keskisuomalaisilta äänestäjiltä. Tietoykkönen Oy kysyi eduskuntavaalitutkimuksessaan myös sitä, ketä henkilöä vastaajat olisivat valmiita äänestämään. Vastaaja saattoi nimetä enintään kolme mieluisinta henkilöä.

– Ihmiset, joilla on nimeä ja tunnettavuutta, menestyvät tällaisissa kyselyissä yleensä hyvin, Määttänen toteaa.

Niin kävi nytkin, kun istuvat kansanedustajat valtasivat mainintalistan kärjen.

– Tämä on vähän tällainen brändimittari, eli tunnettavuus luo uskottavuutta, Määttänen sanoo.

Kysymys oli avoin, mitään nimiä ei annettu vastaajille valmiiksi.

– Tutkimukseen vastanneista vain 140 kertoi yhden tai useampia nimiä, eli henkilötulokseen on syytä suhtautua siinä mielessä varauksella, Määttänen sanoo.

– Selvästikin monelle oli hankalaa ottaa vielä tässä vaiheessa kantaa yksittäisiin henkilöihin ja nimetä mieluisimpia henkilöitä kun vaaleihin on vielä matkaa. Tosin näillä listoilla on aika hyvinkin voitu ennustaa läpimenijöitä, tällaisesta mittaustavasta on ihan hyviä kokemuksia, Määttänen sanoo.

Kyselyssä nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi keskustan kivijärveläinen kansanedustaja Anne Kalmari, joka keräsi 31 mainintaa. Seuraavaksi sijoittuneen kokoomuksen jyväskyläläisen kansanedustajan Sinuhe Wallinheimon nimi mainittiin 25 kertaa, ja saarijärveläisen kansanedustaja Petri Honkosen (kesk.) nimi 20 kertaa.

Kolmikon perässä seurasivat jyväskyläläiset kansanedustajat Aila Paloniemi (kesk.), 15 mainintaa, ja Mauri Pekkarinen (kesk.), 10 mainintaa. Pekkarinen on jo ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle.

Ehdokkaana ei myöskään ole kokoomuksen jyväskyläläinen europarlamentaarikko Henna Virkkunen, joka sai 8 mainintaa.

Istuvista keskisuomalaisista kansanedustajista viitasaarelainen Teuvo Hakkarainen (ps.), jyväskyläläinen Riitta Mäkinen (sd.) ja jyväskyläläinen Touko Aalto (vihr.) saivat 7 mainintaa k ukin, jyväskyläläinen Toimi Kankaanniemi (ps.) ja pihtiputaalainen Lauri Ihalainen (sd.) 4 mainintaa kumpikin. Ihalainen ei ole enää ehdolla kevään vaaleissa.

Lauri Ihalainen oli eduskuntavaaleissa 2015 Keski-Suomen äänikuningas, ja vain piirun verran vähemmän ääniä sai Anne Kalmari. Ihalaisen lisäksi SDP:ltä tulevat jakoon myös jyväskyläläisen Susanna Huovisen äänet. Huovinen jätti eduskunnan kesken kauden viime keväänä, ja hänen tilalleen nousi varasijalta jyväskyläläinen Riitta Mäkinen, joka on myös Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Mäkinen mainittiin KSML-kyselyssä 7 kertaa, Huovinen 6 kertaa.

Nykyisten kansanedustajien vahvaan rintamaan löivät kyselyssä kiilaa jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Bella Forsgren (vihr.) sekä jyväskyläläinen entinen kansanedustaja Eila Tiainen (vas.) kumpikin 7 maininnalla. Seitsemän mainintaa haali myös vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto, ja vihreiden mahdollisesta eduskuntapaikasta voikin syntyä tasaväkinen kilpa.

Vihreiden vaalitaistoa värittäisi tunnettuna nimenä myös Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, joka ei kuitenkaan vielä ole kertonut asettuuko ehdolle vai ei. Lumela ei saanut kyselyssä yhtään mainintaa.

Viime eduskuntavaaleissa 2015 jyväskyläläinen Eila Tiainen (vas.) hävisi täpärästi ääntenlaskun viime metreillä keskustan saarijärveläiselle Petri Honkoselle, joka pudotti Tiaisen ja nosti keskustan paikkamäärän neljään.

Tiaisen kanssa vasemmiston paikasta käy ensi kevään vaaleissa kisaa muun muassa valtakunnallisen Työttömien keskusjärjestön puheenjohtajaksi valittu jyväskyläläinen Irma Hirsjärvi.

Kristillisdemokraateille ei tunnu irtoavan edustajapaikkaa vieläkään KSML-kyselyn vaalikannatusta mitanneen osion perusteella. Puolueen ehdokkaista jyväskyläläinen Marika Visakorpi sai kuitenkin 6 mainintaa kyselyssä, eli saman verran kuin demarien Riitta Mäkinen.

Vastaajat saivat siis mainita mieluisia ehdokkaita siihen katsomatta, ovatko henkilöt ehdolla vai ei. Maininnan sai muun muassa jyväskyläläinen Ahti Vielma, joka on saanut mainetta aktiivisuudestaan kaupungin kaavoituksen seuraajana ja kritisoijana.

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila vilahtaa listalla, samoin Kyyjärven va. kunnanjohtaja Eino Nissinen (kesk.), Muuramen nuori kunnanvaltuutettu Jaakko Kaistinen (sd.), jyväskyläläinen suunnistaja Jani Lakanen, ja MTK:n valtuuskunnan entinen puheenjohtaja Tommi Lunttila Äänekoskelta, entinen kansanedustaja, jämsäläinen Tuula Peltonen (sd.) sekä ehdokkuudestaan puolueen kanssa kiistelevä perussuomalaisten jyväskyläläinen Teemu Torssonen keräsivät 1–5 mainintaa.

Kaikki mainintoja saaneet:

Anne Kalmari (31 mainintaa)

Sinuhe Wallinheimo (25 mainintaa)

Petri Honkonen (20 mainintaa)

Aila Paloniemi (15 mainintaa)

Mauri Pekkarinen (10 mainintaa)

Henna Virkkunen (8 mainintaa)

Bella Forsgren (7 mainintaa)

Eila Tiainen (7 mainintaa)

Riitta Mäkinen (7 mainintaa)

Teuvo Hakkarainen (7 mainintaa)

Touko Aalto (7 mainintaa)

Marika Visakorpi (6 mainintaa)

Susanna Huovinen (6 mainintaa)

Juho Kautto (5 mainintaa)

Tuula Peltonen (5 mainintaa)

Eino Nissinen (4 mainintaa)

Ilona Helle (4 mainintaa)

Toimi Kankaanniemi (4 mainintaa)

Juha Suonperä (3 mainintaa)

Jukka Hämäläinen (3 mainintaa)

Lauri Ihalainen (3 mainintaa)

Tomi Kuosmanen (3 mainintaa)

Terhi Simonen Jokinen (3 mainintaa)

Ilkka Pernu (2 mainintaa)

Jaakko Selin (2 mainintaa)

Joonas Könttä (2 mainintaa)

Mikael Palola (2 mainintaa)

Petri Neittaanmäki (2 mainintaa)

Ahti Vielma

Aila Niinikoski

Eila Kivinen

Forberg mies

Irma Hirsijärvi

Jaakko Kaistinen

Jani Kokko

Jani Lakanen

Jani Oksanen

Jari Ronkainen

Jarno Kemiläinen

Johanna Karjula

joku kouluttautunut nainen

joku muu vasemmistoliitosta

Jouni Pesusuomalaisten ehdokas Jämsästä

Juha Kankkunen

Kari Yksjärvi

Krista Mäkinen

Lotta Ahola

Marke Tuominen

Matleena Käppi

Matti Pannula

Mauno Vanhala

Mervi Hovikoski

Nico Holmberg

Paloheimo?

Pertti Lehtomäki

Piia Flink-Liimatainen

Piritta Ranta

Sonja Karppinen

Teemu Torssonen

Tiia (Lievestuoreelta)

Tiia Lehtonen

Tommi Lunttila

Tuomainen

Tuomas Kurttila

Tuulikki Illkelä-Koskinen

Vesa Plath

Ville Rautiainen

Tutkimuksen teki Sanomalehti Keskisuomalaisen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Haastattelut (500 kappaletta) tehtiin monikanavaisesti puhelinhaastattelujen ja internet –kyselyn yhdistelmänä 24.9.-9.10.2018. Puhelinhaastatteluista vastasivat Tietoykkönen Oy:n omat tutkimushaastattelijat. Otantamenetelmänä käytettiin satunnaisotannan ja kiintiöpoiminnan yhdistelmää. Kohderyhmänä oli Keski-Suomen vaalipiirin äänestysikäinen väestö. Otos painotettiin vastaamaan alueen väestöä.