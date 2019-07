Heimo Roselli, 77, on oman elämänsä todellinen seppä – kuhmoislaisilla puukoilla on jopa oma fanikerho Ranskassa

Kuhmoislainen puukkomestari Heimo Roselli, 77, on elänyt yrittäjän arkea yli 40 vuotta. Tällä hetkellä mies käyskentelee pajallaan Rosellintiellä kuin kotonaan, mutta tekee samalla hiljaisia jäähyväisiä.

– Kyllä minä täällä pajalla vielä aion aktiivisesti tulla käymään. En minä tästä kokonaan luovu, Roselli juttelee tyytyväisesti hymähdellen.

Jokin aika sitten Roselli vaihtoi yrityksensä hallituksen puheenjohtajahaalarin hallituksen jäsenen vermeisiin. Toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä hänen poikansa Mika Roselli, mutta kuluvan vuoden aikana Roselli Oy:n pääomistajaksi vaihtuu Ruotsissa asuva Pasi Helin. Roselli kuvaa Heliniä markkinointitaituriksi.

– Eipä me olla markkinointia juuri aiemmin tehtykään. On myyty silloin, kun joku on keksinyt näitä tilata, Heimo Roselli naurahtaa.

Vaikka markkinointi edellä ei Roselli ole tietään tietoisuuteen raivannut, on laatu puhunut puolestaan. Intohimoisesti tuotteisiinsa suhtautuva Roselli on hionut teriään ja kehitellyt jopa oman teräksen, joka sai hiljattain patentin.

– Perusraaka-aineenahan tämä on hyvin yksinkertainen, joidenkin on ollut vaikea uskoa, että tämä on tottakaan, Roselli sanoo ja esittelee vahvaa, mutta taipuisaa puukon teräosaa.

– Mutta kyllä se teräs käyttäytyy omien lakien mukaan, ei me uusia lakeja voida sille luoda, hän lisää.

Rosellin puukot, veitset ja kirveet ovat saaneet jalansijaa jo yli kahdestakymmenestä maasta. Saksa on suurin, Japani tuorein vientimaa. Ranskasta löytyy jopa oma fanikerhokin.

– Ja Sveitsiin saimme siten asiakkaita, kun täällä kävi kerran eräs sveitsiläinen perhe, jonka rouva ihastui suunnattomasti meidän kirveeseen. Alppimännyt kun ovat väkkyräisiä, niin tällä sai niitä hyvin pilkottua, Roselli esittelee 90-luvulla tuotevalikoimaan tullutta kirvestä.

– Seuraavan kerran, kun Sveitsistä tänne saavuttiin, oli heillä mukanaan jo pitkä lista, että montako kirvestä tarvitaan, Roselli naurahtaa.

Puukkotehtaan pääpajalta on kivenheitto viereiselle pajalle, jossa työt kuumien ja kookkaiden koneiden parissa jatkuvat. Jyväskylän Rautpohjan tehtaalta tullut jättimäinen pudotusvasara eli heijari on yksi katseenvangitsijoita. Heijari viimeistelee teräksen puukon muotoon.

– Jokaisen työvaiheen olen joutunut huolella suunnittelemaan. Kaikki näistä ovat yhtä tärkeitä, Roselli kertoo esitellen varsin vaiherikasta valmistusta.

Yksi pajan kulmista on pyhitetty nahkatupeille, kokonainen huone taasen puiselle puuhalle. Huoneen seinä on täynnä visakoivuklapeja, joista valmistuu kahvoja.

Rosellin puukkotehdas työllistää kymmenkunta henkeä. Uusia investointeja täytyisi koneisiin tehdä, mutta suurin osa vanhoista työjuhdista toimii vielä moitteetta. Puukon, veitsen ja kirveen valmistus on vahvasti käsityötä, se tulee Rosellin luomaa pajakulttuuria seuratessa selväksi.

Kuhmoisten pajalla syntyy vain omia malleja tiettyyn tarkoitukseen.

– Jokaiselle yksityiskohdalle on perusteltu selitys. Taideteosten tekemisen jätän muille.

– Olen minä jonkin verran sekoittanut Suomen puukkokulttuuria tuotteillani, kuhmoislainen Roselli naurahtaa.

Tänä päivänä puukoille on yhä kysyntää. Sen Roselli uskoo olevan suosioon nousseen retkeily- ja eräkulttuurin ansiota. Yleismessuille Roselli ei puukkoineen kuitenkaan kinua. Aikuisten muuttunut asenne puukkoa kohtaan huolestuttaa mestaria.

– Puukko on työkalu, ei pahanteon väline, Roselli toteaa ykskantaan.