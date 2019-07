Heinäkuun toinen viikko alkaa yhtä viileänä kuin edeltäjänsä, Lounais- ja Varsinais-Suomeen luvassa rakeita

Alkava viikko valkenee viileänä ja pilvisenä. Maanantain vastaisena yönä sateita on liikkeellä eritoten maan keskivaiheilla. Päivää kohden ne siirtyvät Etelä-Suomeen, jossa voi esiintyä ukkosia ja rakeita.

– Lounais- ja Varsinais-Suomeen on ennustettu raekuuroja sinne tänne, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila.

Lämpötilat voivat jäädä alkuviikosta laajalti alle 15 asteen. Jylhä-Ollilan mukaan puuskainen ja viileä koillistuuli viilentää säätä entisestään.

Kylmintä on itärajan tuntumassa, jossa jäädään jopa 10–11 asteeseen. Lämpimintä säätä on ennustettu Lappiin, jossa on paikoin kesäinen ja aurinkoinen päivä ja lämpöä lähes 20 astetta.

Perjantain vastaisell

e yölle ennustettu hallaa

Maanantain jälkeen rakeita ja ukkosia ei enää ennusteissa näy. Tuulet laantuvat, mutta sää on yhä pilvinen.

Tiistaina ja keskiviikkona lämpötilat alkavat aavistuksen nousta varsinkin Pohjanmaan seudulla. Idässäkin elohopea voi nousta 13–15 asteeseen.

Kuitenkin jo torstaina Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Suomeen virtaa koillisesta uudelleen kylmää ilmaa. Perjantain vastaiselle yölle on ennustettu jopa hallaa.

– Jos yö on selkeä ja pilvetön, suurimmassa osassa maata on hallanvaara, Jylhä-Ollila sanoo.

Halla on Suomen kesässä harvinaisuus muttei ennenkuulumatonta. Jylhä-Ollilan arvion mukaan hallaa esiintyy heinäkuussa noin joka kymmenes vuosi.

Heinäkuun toinen viikko jatkuu näillä näkymin viileänä viikonloppuun saakka.