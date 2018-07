Heinäkuussa oli kuollut hukkumalla lauantaihin mennessä 26 ihmistä eli lähes saman verran kuin koko vuonna tähän asti, kerrotaan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.

– Nämä heinäkuun helteet tekevät sitä, että uidessa hukkumisia tapahtuu. Usein toistuva kuvio on, että omasta mökkirannasta on lähdetty uimaan ja sitten löydetään hukkuneena, kertoo liiton koulutussuunnittelija Anne Hiltunen.

Alkoholilla on suuri merkitys hukkumiskuolemiin. Useiden tutkimusten mukaan aikuisista hukkuneista yli puolet on ollut päihtyneitä.

Hukkuneiden määrää kasvattavat kovat helteet, mutta tämän vuoden luvut eivät ole vielä lähihistorian pahimpia. Paljon useampia ihmisiä hukkui hellekesänä 2010, jolloin yksin heinäkuussa hukkui yli 50 ihmistä. Hiltusen mukaan kehitys voikin kertoa siitä, että suomalaiset ovat viisastuneet vesillä.

– Tässä on kahdeksan vuotta välissä ollut, ainakin toivon että valistaminen on auttanut ja ihmiset ovat saaneet järkeä päähän, Hiltunen sanoo.

Koko tänä vuonna on hukkunut 54 ihmistä, joista valtaosa on keski-ikäisiä miehiä. Tänä vuonna hukkuneista vain kahdeksan on naisia.