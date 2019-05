Heinäluoma ylivoimainen ääniharava

Entinen eduskunnan puhemies ja SDP:n ex-puheenjohtaja Eero Heinäluoma sai yllättäen ennakkoäänistä komean äänipotin, 71 442, ja pääsi suorilta ääniharavaksi kun äänistä oli laskettu 48,0 prosenttia. Yksi ennakkosuosikeista, vihreiden Ville Niinistö, tuli melko kaukana takana 49 729 äänellä.

Heinäluoma on avoimesti kertonut olevansa myös kiinnostunut EU-komissaarin tehtävistä ja äänipotti antaa hänelle hyvän mahdollisuuden tehdä haaveista myös totta.

Heinäluoma tunnetaan vahvaksi ay-jyräksi: hän työskenteli SAK:ssa ennen siirtymistään SDP:n puoluesihteeriksi. Kovia otteita ja neuvotteluita on käyty myös eduskunnassa silloin, kun asioita on haluttu saada läpi. Kansanedustajana Heinäluoma on ollut jo vuodesta 2003 asti.

Heinäluoman mielestä esimerkiksi kuluttajansuoja ja palkansaajien oikeudet voisivat olla enemmän esillä EU:ssa ja veloistaan tulisi jokaisen maan vastata itse.

Kansanedustajaksi hänet valittiin vuonna 2003 ja puolueen puheenjohtajaksi 2005. Hän kuitenkin jätti puheenjohtajuuden vuonna 2008. SDP oli kärsinyt vaalitappion ja oli myös sisäisesti jakautunut.

Heinäluoma oli valtiovarainministeri vuodet 2005–2007 ja eduskunnan puhemies 2011–2015.

63-vuotias konkaripoliitikko on kolmen lapsen isä. Heinäluoman puoliso kuoli neljä vuotta sitten. Hän avioitui viime marraskuussa Ayla Shakirin kanssa.