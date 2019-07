Heinäseiväs ja löyly lentävät Kannonkoskella – "Kilpailuasu lauteilla on vapaa, mutta mielellään pakollinen"

Kannonkoskella lentää lauantaina niin heinäseiväs kuin löylyvesikin. Heinäseivästä ja leppäkeihästä heitetään MM-tasolla jo kahdeksatta kertaa, mutta löylynheiton tarkkuuskisa Löyly Open on nyt ensimmäistä kertaa ohjelmassa.

Löylyä heitetään lauteilta kiukaaseen ilman perinteisiä saunarakenteita. Löylykiulun pohjassa on reikä, joten heittäjän on oltava tarkkuuden lisäksi nopea veden huvetessa sukkelaan tahtiin. Voittaja on se, joka saa eniten vettä valumaan kiviltä kiukaan alla olevaan mitta-astiaan.

– Meillä ei kukaan loukkaannu ja polta itseään saunan kuumuudessa, sillä kiuas ei lämpene. Kilpailuasu lauteilla on vapaa, mutta mielellään pakollinen, sanoo kisamestari Marko Kauppinen.

MM-kisoissa heitettävä heinäseiväs painaa parisen kiloa. Naiset lennättävät leppäkeihästä, joka painaa noin 700 grammaa. Lapset heittävät heinäseipään tappia.

– Kannonkosken urheilukentällä on nähty huimia heittoja, onnistuneet suoritukset lennättävät seipään kauas, sanoo puolestaan Jouko Ruuska kisan järjestäjistä.

Heinäseipäänheiton MM-kisat ja Löyly Open Kannonkosken urheilukentällä la 13.7. kello 14.