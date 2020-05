Helatorstaiksi luvassa aurinkoista säätä koko maahan

Helatorstaita vietetään suurilta osin kauniissa kevätsäässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan itäisessä Suomessa tulee vielä aluksi paikoin sadekuuroja, mutta muuten päivä on koko maassa poutainen ja aurinkoinen.

Sääennusteen mukaan päivälämpötila voi eteläisessä Suomessa nousta noin 15 asteeseen. Viileintä on Pohjois-Lapissa, jossa mittari näyttää päivällä noin kolmea plusastetta.

Eteläiseen Suomeen on kuitenkin luvattu varsinkin aamuksi ja aamupäiväksi pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, joka saattaa saada mittarilukemat tuntumaan tavallista viileämmiltä. Suomenlahden itäosissa ja Saimaalla on tuulivaroitus voimassa aamupäivällä. Lännempänä varoitus on voimassa iltapäivään asti. Suomenlahden itäosaan on annettu varoitus kovasta tuulesta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan haitallisen UV-säteilyn määrä ylittää Suomessa jo tähän aikaan vuodesta suojautumisrajan aurinkoisina päivinä. Aurinko voi polttaa talven jälkeen tottumattoman ihon, vaikka sää ei olisi helteisen lämmin. Ohuet yläpilvet eivät vaimenna UV-säteilyä merkittävästi, vaan siihen vaaditaan paksu ja yhtenevä pilvipeite.

– Touko-elokuun kauniina kesäpäivänä arvo 3 ylittyy Etelä-Suomessa kello 10–17, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Kaisa Lakkala tiedotteessa.

Auringolta suositellaan suojautumaan, kun UV-indeksin arvo on 3 tai sen yli.

Vuoden ensimmäiset voimakkaan UV-säteilyn päivät ajoittuvat Suomessa juhannusta edeltävälle kahdelle viikolle. Voimakkaana UV-säteilyä pidetään, kun se ylittää arvon 6.

Helatorstaina juhlitaan Kristuksen taivaaseenastumista

Helatorstai on vuotuinen kristillinen juhla, jota vietetään 40. päivänä pääsiäisestä Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi.

Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40 päivän aikana ja opetti seuraajiaan. Sen jälkeen Jeesus astui taivaaseen.

Koska pääsiäisen ajankohta liikkuu, myös helatorstain päivämäärä vaihtelee. Pääsiäisen ollessa aina sunnuntaina, neljäskymmenes päivä siitä on aina torstai.

Suomessa helatorstai oli vielä 1800-luvulla yksi tärkeimmistä juhlapäivistä. Vanhan kansansanonnan mukaan päivä oli niin pyhä, ettei silloin ruohokaan kasva.