Helle toi ihmiset kiinni olevan Uimastadionin portille

Lämpö on hellinyt Suomea lähes koko toukokuun, mutta osassa maauimaloita ovet ovat vielä säpissä ja uimakausi vasta alkamassa.

Vaikka sää suosisi ja asiakaspalautetta tulvisi, maauimaloissa ei useinkaan pystytä aikaistamaan kauden avausta. Kesäkauden aukiolot lyödään lukkoon jo talvikaudella ja tarvittavasta työvoimasta iso osa rekrytoidaan vain kesäkaudeksi, valottaa uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen Turun kaupungilta.

– Asiasta kysytään jatkuvasti ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi meillä Kupittaan maauimalan on tarkoitus avautua ensi viikonloppuna, mutta siinä on säävaraus. Korkealla oleva pohjavesi tunkeutuu altaan saumojen läpi eikä allasta päästä saumaamaan ja maalaamaan, Haapanen kuvailee.

Helsingissä Uimastadionin portilla on altaaseen kaipaavia ihmisiä nähty päivittäin. Uimastadion kuitenkin avaa ovensa vasta sunnuntaiaamuna. Syynä tavanomaista myöhemmin alkavaan uimakauteen on suuri remontti, jossa on esimerkiksi korjattu iso allas kokonaisuudessaan sekä uusittu saunojen lauteet sekä paneloinnit.

– Portilta ihmisiä on sitten neuvottu Kumpulaan, joka avautui jo kuun puolivälissä, kertoo Helsingin Uimastadionin tiimiesimies Teemu Haukilahti.

Aamu-uinneille pääsee, yöuinneille harvemmin

Turussa Samppalinnan maauimala avautui toukokuun puolivälissä. Lämmin toukokuu on tuonut altaille väkeä ruuhkaksi asti, kertoo Haapanen.

Pieni osa asiakkaista tulee aamu-uinnilleen säässä kuin säässä, mutta yleisesti lämpö ja aurinko määrittävät, paljonko ihmisiä altailla käy.

– Viime kesänä Samppalinna oli juuri remontoitu, mutta kesä oli viileä. Kaudella kirjattiin noin 25 000 käyntiä vähemmän kuin keskivertokesänä, Haapanen kertoo.

Turussa ja Helsingissä kaupungin ylläpitämiä maauimaloita on kaksi ja molemmissa kaupungeissa on viime vuosina tehty myös laajaa uimalaremonttia. Tampereella kaupungin ensimmäisen maauimalan on tarkoitus avautua elokuussa.

Maauimaloita on Suomessa varsin harvoilla paikkakunnilla. Osa yhä toimivista maauimaloista on peräisin 1950-luvulta, esimerkiksi Helsingin Uimastadion, Turun Samppalinna sekä Porin ja Rauman uimalat.

Maauimalat avautuvat yleensä varhain aamulla, aikaisimmallaan jo kuudelta. Ovet sulkeutuvat yleisesti illalla yhdeksään mennessä. Lämpiminä kesäiltoina moni varmaan tulisi yöuinnillekin?

– Minun korviini ei ole tällaista puheenaihetta tullut. Toki aukioloajat ovat aina myös henkilöstökustannuskysymys, Haukilahti sanoo.

Uimastadionilla kirjataan kesäisin yleensä noin 220 000–300 000 asiakaskäyntiä.