Helleputki katkeaa, mutta sää lämpenee vielä loppuviikoksi

Sää viilenee alkuviikosta, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan helteet saattavat palata vielä muutamaksi päiväksi keskiviikosta alkaen. Pidempää hellejaksoa ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Vielä tänään sunnuntaina helleraja on rikkoutunut muutamilla Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilla. Ennusteen mukaan huomenna lämpötila jää korkeimmillaan runsaaseen 20 asteeseen maan eteläosassa, muualla maassa on viileämpää. Etenkin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on odotettavissa sateita.

Hellelukemiin voidaan päästä jälleen keskiviikkona eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Loppuviikko on ennusteen mukaan tavanomaista lämpimämpää, mutta sen jälkeen lämpötilat palaavat ajankohdalle tyypillisiin lukemiin.