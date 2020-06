Helleraja rikki ensi kertaa tänä vuonna: Kankaanpäässä 25,1 astetta

Helleraja on rikkoutunut ensi kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Kankaanpäässä Niinisalon lentokentällä lämpötila kohosi 25,1 asteeseen tänään kello 12.40.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on tänään lännessä poutainen ja enimmäkseen selkeä. Idässä on pilvisempää, ja siellä voi tulla myös yksittäisiä sadekuuroja. Ennusteen mukaan päivän ylimmät lämpötilat nousevat lännessä 19–25 asteeseen, idässä on hieman viileämpää.

Metsäpalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.