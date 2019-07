"Helmi keskellä kaupunkia" – Mäki-Matin perhepuistosta on muistoja useassa sukupolvessa: katso kuvasarja 40-vuotiaan puiston historiasta

Mäki-Matin perhepuisto Harjun kupeessa on aamupäivällä täynnä iloista vilinää. Jyväskyläläinen Minna Munukka on tullut puistoon 2-vuotiaan Millan kanssa.

– On kiva, että täältä löytyy yleensä aina seuraa. Täällä on myös sisätilat, että vähän huonommalla kelillä pääsee leikkimään sisälle, kehuu Munukka.

Puiston tunnelmaa Munukka kuvailee rennoksi ja positiiviseksi.

– Tämä on valtavan kiva paikka, ihan tämmöinen helmi tässä keskellä kaupunkia. Täällä ei ikinä tarvitse keksiä, mitä tehdään, kun tuntuu, että tekemistä löytyy ympäriltä.

Monella jyväskyläläisellä on 40 vuotta täyttävään Mäki-Matin perhepuistoon vahvat tunnesiteet. Perhepuisto perustettiin vuonna 1979 kansainvälisen lapsen vuoden kunniaksi.

– Alusta asti ajatuksena on ollut avoin paikka, johon jokainen saa tulla. Toiminnan painopiste on vaihdellut vuosien varrella ohjatun ryhmätoiminnan ja avoimen toiminnan välillä, mutta samanlainen yhteisöllisyys täällä on säilynyt koko 40 vuotta, kertoo puiston toiminnasta vastaava apulaisjohtaja Anna Nurmesniemi.

Puiston toimintaa tukee Mäki-Matin perhepuiston tuki -yhdistys, joka järjestää tällä hetkellä puistossa muun muassa futiskoulua.

Muutaman kerran toimintaa on uhannut lakkautuskin, mutta puisto on säilynyt perheiden käytössä. Puistossa vierailee vuosittain arviolta 15 000–17 000 kävijää. Viime vuoden aikana toiminta on laajentunut.

– Se, että olemme saaneet lisää resursseja mahdollistaa, että pystymme tarjoamaan perheille erilaisia aktiviteettejä. Nyt näyttää hyvältä ja meillä on myös mahdollisuudet kehittää tätä toimintaa vielä enemmän, Nurmesniemi sanoo.

Varhaiskasvatuksen opettaja Mervi Laine kuvailee puistoa aivan ihanaksi ja lämminhenkiseksi.

– Kaikki ovat tervetulleita tänne.

Kevät- ja syyskaudella puistossa järjestetään pääasiassa erilaisia kerhoja ja kiinteitä ryhmiä. Kesäaikaan puiston työntekijät tapaavat perheitä, kertovat turisteille puiston toiminnasta ja järjestävät avointa toimintaa. Puistossa järjestetään myös paljon tapahtumia.

Laineen mukaan puistossa tapaa paljon ihmisiä, jotka ovat itse leikkineet siellä ja ovat nyt tulleet puistoon lastensa kanssa.

Kesällä puistosta löytyy muun muassa kesäteatteria, liikuntapisteitä ja maalausta. Joka keskiviikkoaamu järjestettävään muskariin ovat saapuneet muuramelaiset kaverukset Maria Seppänen Milan, 4, ja Maxin, 1, ja Laura Kaukotie Nuutin, 2, ja Sofian, 5, kanssa.

– Puisto on monipuolinen, aika kuluu tosi hyvin, sanoo Seppänen.

– Täällä on ihanasti huomioitu lapset ja heidän tarpeensa. On erilaista järjestettyä toimintaa ja leluja on käytössä vaikka ei olisikaan toimintaa. Monen ikäiset viihtyvät, Kaukotie jatkaa.

Kaupungin kuusi vuotta sitten remontoimat idylliset rakennukset ovat olleet aikoinaan asuinkäytössä. Taloista ylempi eli Pikku-Maija on päivisin puiston kävijöiden vapaasti käytettävissä.

Ennen kyläkauppana toimineessa yli satavuotiaassa suojelukohteessa, hirsirakennus Pikku-Matissa, toimii nyt kesällä Tiimiakatemian pyörittämä kahvila.

Laura Kaipainen nauttii pihalla Wilhelmiina Poutasen, 4, kanssa leikkien lomassa keittolounasta.

– Olemme käyneet täällä aina silloin tällöin. Tämä on suosikki, mutta asutaan Palokassa niin harvemmin tulee sitten käytyä, Kaipainen kertoo.

Mikä puistossa on sitten parasta?

– Kaikki, toteaa Poutanen.