Helpottava tieto perheille: kaikki Jyväskylän lapset pääsevät ensi vuonna eskariin oman asuinalueensa päiväkotiin

Kaikki ensi syksyn esiopetuksen oppilaat eli eskarit mahtuivat oman asuinalueensa päiväkotien esiopetusryhmiin.

Esiopetuspaikat järjestetään Jyväskylässä lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman lähellä kotia sijaitsevasta päiväkodista.

Eskarin käymisellä lähellä kotia pyritään tukemaan lapsen kasvua ja koulun aloitusta.

Tiettyä koulua ei esiopetusvuoden aikana voida lapselle luvata, mutta tuleva on koulu joka tapauksessa jokin oman asuinalueen kouluista. Päiväkodit ja koulut tekevät esiopetusvuoden aikana tiivistä yhteistyötä, jolla pyritään tutustuttamaan lapsi koulumaailmaan ja omaan asuinympäristöön.

Eskarin aloittaa Jyväskylässä ensi elokuussa 1500 lasta. Sähköinen päätös esiopetuspaikasta on lähetetty huoltajille viimestään torstaina.

Jokaisen esiopetusikäisen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Osallistuminen on velvoittavaa ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Eskarin tarkoituksena on tarjota lapselle mahdollisuus oppia monipuolisesti erilaisia tietoja ja taitoja, jotka toimivat tärkeänä pohjana koulumaailmaan. Esiopetuksella on tärkeä merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden havaitsemisessa ja vaikeuksien ehkäisemisessä.