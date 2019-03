Helpottunut Päivi Nerg soten jatkosta seuraavalla vaalikaudella: Rako, josta voidaan mennä, on aika pieni

Sote- ja maakuntauudistuksen projektijohtajan, alivaltiosihteeri Päivi Nergin mukaan kevään aikana on edessä sote-uudistuksen hallittu tilinpäätös, alasajo ja uuden suunnittelu.

– Virkavastuullisten ja maakuntavalmistelijoiden yhteinen näkemys on se, että ennen seuraavia vaaleja ja uutta hallitusta kerätään yhteen kaikki se hyvä työ, mitä on tehty.

Nerg toivoo, että puolueet pysähtyvät nyt aidosti ja ottavat huomioon sen, mitä lainsäädännössä ja perustuslain kautta on jo rajattu.

– Se rako, josta voidaan enää mennä, on aika pieni. Kaikkia malleja on jo koeteltu voimakkaasti.

Hän muistuttaa myös siitä, että tavoitteet pitäisi pitää koko ajan mielessä: kuinka palvelut saadaan toimimaan hyvinvointiyhteiskunnassa ja rahat riittämään.

Yhtenä syynä sote-uudistuksen toistuvaan epäonnistumiseen on nähty se, että sen kylkeen on yhdistetty niin paljon muitakin uudistuksia. Nergin mukaan pienimmistä kokonaisuuksista puhuttaessa kyse on siitä, organisoitaisiinko ensin sote- ja pelastustoimi ja vasta sitten muut monialaiset tehtävät.

– Poliitikkojen pitäisi päättää se peruskysymys, halutaanko Suomeen tuoda malleja, joissa maakunnissa samalla organisaatiolla on sekä elinvoima- että sote-tehtäviä. Jos sellaiseen edelleen halutaan mennä, niin silloin voidaan puhua siitä, pitäisikö uudistus tehdä kahdessa vaiheessa.

Nerg katsoo, että valinnanvapausmallissakin on sellaisia asioita, joita olisi hyvä viedä eteenpäin.

– Se on ihan selvää, että valinnanvapaus on sellainen kokonaisuus, jonka pitäisi edetä vasta sen jälkeen, kun maakunnat – tai mitä alueet olisivatkaan – olisivat pystyssä.

Nerg kuvailee olotilaansa helpottuneeksi, kun päätös soten kaatumisesta tuli perjantaiaamuna julki.

– Nyt pystymme orientoitumaan siihen, kuinka tästä mennään eteenpäin.

Aikaa uudistuksen läpiviemiseen olisi tarvittu huomattavasti enemmän, kun sekä soten peruspaketti että maakuntauudistuksen toisen vaiheen lakipaketti olivat kesken, hän huomauttaa.

Nergin perustehtävänä valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä on koko julkisen hallinnon kehittäminen ja digitalisaatio. Hänellä ei kuitenkaan ole mitään sitä vastaan, jos hänen halutaan jatkavan sote- ja maakuntauudistuksen projektinjohtajana myös tulevalla vaalikaudella.

– Siitä päättää (tuleva) hallitus.

Nerg kertoo toivovansa hartaasti, että uusi hallitus tekee sotesta oman kärkihankkeensa, jolla uudistus viedään loppuun.