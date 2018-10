Helppo testi kertoo, kuinka paljon rasitat valinnoillasi ympäristöä – Sitran elämäntapatestin suosio räjähti käsiin ilmastoraportin jälkeen

Sitran elämäntapatestiä on tehty kahden viime viikon aikana noin 250 000 kertaa. Testin tekomäärät lähtivät lentoon hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastoraportin julkaisemisen jälkeen 8. lokakuuta. Sitä ennen testiä oli tehty koko tämän vuoden aikana noin 200 000 kertaa.

– Ilmastoraportin julkaisemisen jälkeen elämäntapatesti lähti leviämään somessa, mikä lisäsi suosiota, kertoo projektijohtaja Markus Terho Sitrasta.

Terhon mukaan kiinnostus testiä kohtaan kasvoi, koska ilmastoraportissa ensimmäistä kertaa tuotiin painokkaasti esille se, että ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii ihmisiltä elämäntavan muutosta.

– Raportti toi korostetusti esille yksilöiden vaikutuksen. Lisäksi Suomessa media on tuonut kahden viikon aikana asiaa vahvasti esille, kiittelee Terho.

Terhon mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan politiikkatoimia, mutta yksilöiden vaikutusta ei kannata aliarvioida.

– Jos jokaisessa 2,6 miljoonassa suomalaisessa kodissa yksi henkilö vähentäisi hiilijalanjälkeään 20 prosentilla, Suomen Pariisin-sopimuksen päästövähennyslupauksesta saavutettaisiin 38 prosenttia. Jos kaksi henkilöä pienentäisi viidenneksellä hiilijalanjälkeään, tavoitteesta saavutettaisiin yli 70 prosenttia.

Eniten ilmastokuormaa syntyy asumisesta

Sitran testi on yksinkertainen elämäntapaa kartoittava työkalu, joka arvioi karkealla tasolla, millainen hiilijalanjälki syntyy kunkin asumisesta, liikenteestä ja matkailusta, ruoasta sekä muusta kulutuksesta. Testin tekemiseen menee vain muutama minuutti aikaa.

– Testi avattiin viime vuoden lopulla osana Sitran Kestävä arki -projektia. Ajattelimme, että monet meistä tarvitsevat tukea merkittävien päästövähennysten tunnistamisessa omassa arjessaan ja julkaisimme testin uudenvuoden kynnyksellä lupausten vauhdittamiseksi. Testin tarkoitus on ohjata juuri kullekin parhaiten sopivien kestävän arjen tekojen pariin, kertoo Terho.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on reilut 10 000 kiloa. Siitä 33 prosenttia syntyy asumisesta, 25 prosenttia kulutuksesta, 22 prosenttia liikenteestä ja matkailusta sekä 20 prosenttia ruuasta.

Sitran testin tehneiden keskimääräinen hiilijalanjälki on 7 300 hiilidioksidiekvivalenttikiloa, eli he elävät jo keskivertoa ilmastoystävällisemmin.

– Harva itseään huijaa testillä, arvioi Terho testin tekijöitä.

Testin tehneilläkin on vielä kirittävää. EU:ssa tavoitteena on, että vuonna 2040 EU-kansalaisten hiilijalanjäljen pitäisi keskimäärin olla alle 4 000 kiloa. Keskivertointialaisen hiilijalanjälki on tällä hetkellä alle 2 000 kiloa ja -kiinalaisen reilut 6 000 kiloa. Suuren väestömäärän takia Kiinan ja Intian yhteenlaskettujen päästöjen osuus on noin neljännes koko maailman päästöistä.

Testin tehneissä hämmennystä on herättänyt muun muassa se, että ruokavalinnoissa punainen liha ja juusto on niputettu yhteen. Syy on kuitenkin yksinkertainen:

– Niiden ilmastovaikutus on lähes yhtä iso, huomauttaa Terho.

Vaihtaminen päästöttömään sähköön helpointa

Testi havainnollistaa, miten omaa hiilijalanjälkeään voi helposti vähentää. Helpoin, eikä välttämättä ollenkaan kukkaron päälle käyvä keino on vaihtaa sähkö päästöttömään tai vihreään sähköön.

– Se onnistuu puhelinsoitolla sähköyhtiöön, sanoo Terho.

Etenkin omakotitaloissa asuvilla vaihtaminen päästöttömään sähköön pudottaa selvästi hiilijalanjälkeä.

Paljon lentokoneella matkustavilla lentämisen vähentäminen laskee ilmastokuormaa.

– Keskivertosuomalainen perhe tekee kuitenkin vain yhden lentomatkan vuodessa ja yleisimmin Keski-Eurooppaan, joten sen vaikutus ei ole suuri. Liikkumisessa hiilijalanjälki pienenee, jos voi vähentää yksin liikkumista autolla, neuvoo Terho.

Ruokavalinnoissa punaisen lihan mutta myös juuston syömisen vähentäminen vähentävät ilmastokuormaa.

Myös kaiken ei-välttämättömän kulutuksen vähentäminen näkyy hiilijalanjäljessä. Se näkyy myös rahakukkarossa. Jos rahaa jää säästöön, sen voi sijoittaa ilmastoystävällisiin kohteisiin, esimerkiksi ilmastorahastoihin.

Elämäntapatestin voi tehdä osoitteessa: https://elamantapatesti.sitra.fi/