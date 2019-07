Helsingin Hietalahden ampumisesta epäilty on toimitusjohtaja rakennusalalla – on tuoreen syytteen mukaan joutunut pahoinpidellyksi

Helsingin Hietalahden tiistaisesta ampumisesta epäiltyä miestä vaaditaan vangittavaksi. Poliisi on ilmoittanut vaativansa 32-vuotiasta miestä vangittavaksi epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä. Asiaa käsitellään perjantaina aamupäivällä Helsingin käräjäoikeudessa.

32-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen murhata kolme tuntemaansa miestä keskellä iltapäiväruuhkaa Helsingin kantakaupungissa tiistaina. Kahteen miehistä osui, ja he haavoittuivat vakavasti.

Poliisin mukaan kyse oli miesten keskinäisestä välienselvittelystä, mutta poliisi ei ole toistaiseksi kertonut teon taustoista tai motiivista.

Espoolaismiestä syytetään pahoinpitelystä

Epäilty on kosovolaistaustainen. Hän on asunut ainakin viime vuosina pääkaupunkiseudulla, väestötietojen mukaan nykyisin Vantaalla ja sitä ennen Helsingissä. Pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksista eli Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksista ei kuitenkaan löydy mieheltä minkäänlaista rikostaustaa.

Sen sijaan käräjillä on vireillä juttu, jossa mies itse on joutunut pahoinpitelyn uhriksi viime marraskuussa Espoossa. Pahoinpitelystä syytetään espoolaismiestä, ja syyte on nostettu vasta pari viikkoa sitten.

Tapauksesta tekee kiinnostavan se, että pahoinpitelystä epäillyllä espoolaismiehellä on sama sukunimi kuin miehellä, joka omistaa auton, jolla ampumisen uhrit olivat liikkeellä ampumishetkellä. Kolme murhan yrityksen kohdetta olivat liikkeellä yhdellä autolla.

STT ei ole pystynyt varmistamaan, ovatko pahoinpitelystä epäilty mies ja punaisen auton omistaja sukua. Sekään ei ole varmaa, onko auton omistaja itse ollut liikkeellä autollaan.

Pahoinpitelystä epäilty mies ei kuitenkaan ole yksi uhreista, koska hän on syntynyt 1960-luvulla, ja poliisin mukaan kaikki kolme murhan yrityksen kohdetta ovat syntyneet 1990-luvulla.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio arvioi eilen STT:lle, että ampumistapauksessa on kyse ilmiöstä, jota ei ole aiemmin nähty Suomessa.

– Tämä on sellainen ilmiö tai rikostyyppi, joka on ollut hyvin tyypillistä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mutta minun tietojeni mukaan tämä on ensimmäinen tapaus, joka on tullut Suomeen, Larkio sanoi.

Larkio ei halunnut tarkentaa, mitä tarkoittaa ilmiöllä tai rikostyypillä. Perheen sisäisestä asiasta tai huumeista ei Larkion mukaan ole kyse.

Vuonna 2014 perustetun rakennusfirman toimitusjohtaja

Murhan yrityksistä epäilty 32-vuotias vantaalainen toimii rakennusalan yrityksen toimitusjohtajana. Vuonna 2014 perustettu yritys on rekisteröity Vantaalle, ja sen liikevaihto liikkuu 1–2 miljoonassa eurossa. Yritys kertoo tekevänsä esimerkiksi rappauksia, maalauksia, purkutöitä ja rakennussiivouksia pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksista löytyy mieheltä useampi velkomusasia, joissa häneltä on vaadittu muun muassa osamaksulla ostetun auton maksueriä sekä maksua vuokra-asunnon oven sarjoituksesta.

Ampuminen tapahtui tiistaina kello 16:n aikaan Hietalahdenkadun ja Porkkalankadun risteyksessä Helsingin kantakaupungissa. Laukauksia oli useita, ja myös sivulliset olivat vaarassa.

Silminnäkijät kertoivat nähneensä rakennustyöntekijän vaatteisiin pukeutuneen miehen poistuvan tapahtumapaikalta käsiaseen kanssa. Epäilty mies otettiin kiinni melko pian tapahtuneen jälkeen Vantaalta. Ennen sitä muun muassa Ruoholahdessa näkyi raskaasti aseistautuneita poliiseja.