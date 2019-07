Helsingin Hietalahden ampumisesta epäilty vangittiin – ase oli luvaton, poliisin mukaan viitteitä suunnitelmallisuudesta

32-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä Helsingin Hietalahdessa sekä ampuma-aserikoksesta. Miehen epäillään yrittäneen murhata kolme tuntemaansa miestä keskellä iltapäiväruuhkaa Helsingin kantakaupungissa tiistaina.

Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa tänään aamupäivällä suljetuin ovin. Paikalla oli runsaasti median edustajia sekä joitakin epäillyn läheisiä, mutta heitä ei päästetty seuraamaan istuntoa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio kertoi istunnon jälkeen joitakin uusia tietoa ampumiseen liittyvästä tutkinnasta, mutta ei vastannut useimpiin kysymyksiin.

Miehen epäillään ampuneen luvattomalla käsiaseella, minkä vuoksi häntä epäillään nyt murhan yritysten lisäksi ampuma-aserikoksesta.

Jo aiemmin tiedettiin, että uhri ja epäillyt tunsivat toisensa. Kysymykseen siitä, mistä he tunsivat toisensa, Larkio vastasi, että he ovat samaa kansallisuutta. Epäillyn tiedetään olevan kosovolaistaustainen. Larkio ei tarkentanut miesten suhteita.

– Jonkun verran tiedetään motiiveista, mutta ne ovat vielä epäselvät, Larkio sanoi.

Henkilökohtaisia ja laajempia syitä

Kunniaväkivallasta ei Larkion mukaan ole tietoa. Larkio sanoo, että rikoksen taustalla on sekä henkilökohtaisia että laajempaan, Suomelle uuteen rikostyyppiin tai -ilmiöön liittyviä syitä.

Larkio on aiemmin kertonut, että Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta tuttu rikostyyppi tai -ilmiö on nyt ensi kertaa rantautunut Suomeen.

Larkio ei halunnut tarkentaa, mitä tällä tarkoittaa. Sen hän kuitenkin selvensi, että viittaa uudella rikostyypillä siihen, mikä on ampumisen taustalla eli mitkä ovat motiivit. Teko viittaa poliisin mukaan suunnitelmallisuuteen.

Epäiltyä on kuultu ja tutkinta jatkuu asianosaisten kuulemisella. Kahta vakavasti loukkaantunutta ei kuitenkaan pystytä poliisin arvioin mukaan kuulemaan vielä pitkään aikaan.

Epäillyn asianajaja ei halunnut kommentoida oikeustalolla asiaa medialle.

Syyte asiassa on nostettava 7. lokakuuta mennessä.

Ampuminen tapahtui tiistaina kello 16 aikaan. Vilkkaalla risteysalueella ammuttiin useita laukauksia. Kahteen mieheen osui, ja he haavoittuivat vakavasti. Kolmas oli aivan yhden uhrin vieressä, mutta hän ei tiettävästi saanut vammoja.

Epäilty mies otettiin kiinni melko pian tapahtuneen jälkeen Vantaalta.

Miehellä ei rikostaustaa

Murhan yrityksistä epäilty mies toimii rakennusalan yrityksen toimitusjohtajana. Vuonna 2014 perustettu yritys on rekisteröity Vantaalle, ja sen liikevaihto liikkuu reilussa miljoonassa eurossa. Yritys kertoo tekevänsä esimerkiksi rappauksia, maalauksia, purkutöitä ja rakennussiivouksia pääkaupunkiseudulla.

Epäilty on asunut ainakin viime vuosina pääkaupunkiseudulla, väestötietojen mukaan nykyisin Vantaalla ja sitä ennen Helsingissä. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeusrekisterikeskuksen mukaan lainkaan rikostaustaa.

Sen sijaan käräjillä on vireillä juttu, jossa mies itse on joutunut pahoinpitelyn uhriksi viime marraskuussa Espoossa. Pahoinpitelystä syytetään kosovolaistaustaista espoolaismiestä, ja syyte on nostettu vasta pari viikkoa sitten.

Tapauksesta tekee kiinnostavan se, että pahoinpitelystä epäillyllä espoolaismiehellä on sama sukunimi kuin miehellä, joka omistaa punaisen auton, jolla ampumisen uhrit olivat liikkeellä. Punainen auto jäi Hietalahdenkadun ja Porkkalankadun risteykseen, kun uhrit vietiin sairaalaan.

STT ei ole pystynyt varmistamaan, ovatko pahoinpitelystä epäilty mies ja punaisen auton omistaja sukua. Sekään ei ole varmaa, onko auton omistaja itse ollut liikkeellä autollaan.

Pahoinpitelystä epäilty mies ei kuitenkaan ole yksi uhreista, koska hän on syntynyt 1960-luvulla. Poliisin mukaan kaikki kolme murhan yrityksen kohdetta ovat syntyneet 1990-luvulla.